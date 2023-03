Setki uczennic trafiło do szpitali. Narasta niepokój po fali zatruć

Irańskie media cytują członka tamtejszego parlamentu Shahriara Heydariego, który powołując się na "wiarygodne źródła" informował, że w całym kraju doszło do 900 zatruć uczniów. Zdecydowana większość z nich dotyczy dziewcząt, jednak pojawiło się co najmniej jedno doniesienie o analogicznym incydencie w szkole dla chłopców.

Do pierwszych zatruć uczennic w Iranie doszło 30 listopada ubiegłego roku w mieście Kom w środkowej części kraju. Wówczas do szpitala trafiło 18 uczennic z jednej szkoły. Kolejny incydent odnotowano 14 lutego - wówczas objawy zatrucia stwierdzono u setki uczennic z 13 szkół w Kom. Państwowa agencja informacyjna Tasnim określała to jako "seryjne ataki".

CNN podaje, że we wtorek do szpitali trafiło kolejnych 35 uczniów, których stan określono jako dobry, a większość została wypisana jeszcze tego samego dnia. Według irańskich mediów doniesienia o otruciach docierają też z miasta Borujerd oraz prowincji Chaharmahal i Bakhtiari. Placówki nie odpowiedziały na pytania mediów.

Zatrucia uczennic w Iranie. Władze: Są niegroźne

W połowie lutego irański minister zdrowia Bahram Einollahi powiedział, że objawy stwierdzone u uczniów obejmowały osłabienie mięśni, nudności i zmęczenie. Podkreślił jednak, że same "zatrucia" były łagodne. Precyzował, że eksperci pobrali wiele próbek od pacjentów przyjętych do szpitala w Kom. - Dalsze badania nie wykazały w nich wirusów i drobnoustrojów - informował. Z kolei Younes Panahi, irański wiceminister zdrowia w rozmowie z CNN powiedział, że "zatrucia miały charakter chemiczny, ale nie były to substancje złożone, a objawy nie są zaraźliwe.

Odmienną perspektywę przedstawiła anonimowo matka uczennicy, która została zatruta w zeszłym tygodniu. - Spędziła dwa dni w szpitalu, przez ten czas miała nudności, duszności i problemy z drętwienie lewej ręki i prawej nogi. Teraz ma trudności z chodzeniem i prawą stopą - mówiła.

Aktywiści z całego kraju apelują do rządu, aby ten podjął konkretne działania i zorganizował dochodzenia w tej sprawie. Wielu z nich sugeruje przy tym, że zatrucia są związane z niedawnymi protestami w ramach ruchu "Kobiety, życie, wolność". Sprawę komentowali też zagraniczni politycy, w tym rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price, który określił je jako bardzo niepokojące. - Trucie dziewcząt, które po prostu próbują się uczyć, jest czynem odrażającym".

