"To było nieludzkie". Ławrow zszokowany tym, co zobaczył w Szwecji

Portal NEXTA opublikował w mediach społecznościowych fragment wywiadu z Siegiejem Ławrowem. Rosyjski minister spraw zagranicznych udzielił go w trakcie forum Primakov Readings w Moskwie, w którym uczestniczył.

Ławrow wspominał wizytę w Szwecji. Mówił o toaletach

W rozmowie poruszono m.in. temat różnorodności płci, których - jak stwierdził złośliwie szef dyplomacji Kremla - "jest dziś w Europie i Anglii ponad 80". W tym momencie Ławrow postanowił podzielić się swoim wspomnieniem z zeszłorocznej wizyty w Szwecji, gdzie gościł przy okazji szczytu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

- Podczas przerwy zapytałem, gdzie jest toaleta. Pokazali mi drzwi z napisem WC. Zapytałem: "To jest dla pań czy panów?", a oni odpowiedzieli: "Mamy wszystko wspólne". Nie wierzyłem w to, ale to się wydarzyło naprawdę. Nie macie pojęcia, jakie to było nieludzkie - relacjonował załamany polityk.

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach Ławrow nie przepuścił okazji, by ostro wypowiedzieć się o Polsce. Mówił m.in., że nasz kraj, obecnie przewodniczący OBWE, "kopie grób" pod organizację, która w jego opinii "staje się marginalna".

- Nikt nigdy nie wyrządził OBWE takiej szkody jak polskie przewodnictwo w 2022 roku. Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że antyprzewodnictwo Polski w OBWE zajmie najbardziej nieatrakcyjne miejsce w historii tej organizacji - oznajmił minister.

