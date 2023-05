Mieszkańcy stanu Ohio w USA są przerażeni po tym, jak media poinformowały o ucieczce z więzienia dwóch groźnych kryminalistów. "New York Post" informuje, że Bradley Gillespie i James Lee, którzy odsiadywali wyroki w zakładzie karnym Allen-Oakwood, zniknęli.

Groźni przestępcy uciekli z więzienia

50-letni Gillespie został skazany na dożywocie ze podwójne zabójstwo w 2016 roku. Śmiertelnie postrzelił w głowę 21-letnią kobietę oraz jej partnera. Policja przekazała, że mężczyźni mogą być niebezpieczni.

"Jeśli zobaczycie zbiegów, nie zbliżajcie się do nich i zadzwońcie na numer alarmowy" - podano w komunikacie. Władze zaapelowały też do mieszkańców o zamknięcie drzwi.

Drugi z przestępców, 47-letni James Lee to włamywacz recydywista. Wiadomo, że udało się go już zatrzymać. Policjanci wyznaczyli też nagrodę za pomoc w schwytaniu Gillespie. Za informacje, która doprowadzi do jego zatrzymania, funkcjonariusze oferują 21 tysięcy dolarów.

RadioZET.pl/"New York Post"