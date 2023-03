O decyzji premier Słowacji poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Rząd właśnie zatwierdził wysłanie 13 myśliwców MiG-29 na Ukrainę" - napisał Eduar Heger na Twitterze.

Polityk dodał, że "obietnice muszą być dotrzymywane". "Kiedy Wołodymyr Zełenski poprosił o więcej broni, w tym myśliwców, powiedziałem, że zrobimy co w naszej mocy. Cieszę się, że inni robią to samo. Pomoc militarna jest kluczem do zapewnienia Ukrainie możliwości obrony siebie i całej Europy przed Rosją" - czytamy we wpisie.

- Większość spośród tych maszyn, wycofanych z użytku w sierpniu ubiegłego roku, nie może być jednak wykorzystana na froncie ze względu na stan techniczny - poinformował premier Eduard Heger, cytowany przez agencje Reutera i Bloomberga. Wstępną deklarację w sprawie przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29 złożył na początku marca słowacki minister obrony Jaroslav Nad'. Wówczas informowano, że Bratysława może dostarczyć Kijowowi 10 samolotów.

Polskie MiG-i trafią na Ukrainę. Duda podał termin

W czwartek, podczas spotkania z prezydentem Czech Petrem Pavlem, Andrzej Duda zapowiedział, że Polska przekaże Ukrainie cztery myśliwce MiG-29. - Maszyny przekażemy w ciągu najbliższych dni. Samoloty są w pełnej sprawności, pozostałe są serwisowane i pewnie będą sukcesywnie przekazywane - mówił Duda.

Prezydent przypomniał, że "taka decyzja została najpierw podjęta na poziomie najwyższych władz krajowych, następnie rząd podjął w tej kwestii specjalną uchwałę". - My tych MiG-ów mamy w zasobie jeszcze w tym momencie kilkanaście. Samoloty są sprawne i nadal wykorzystywane do nadzoru nad polską przestrzenią powietrzną, ale to są ostatnie lata ich funkcjonowania - powiedział. Andrzej Duda dodał, że MiG-29 to myśliwce, które "dzisiaj są w stanie bez żadnego dodatkowego przeszkolenia obsługiwać piloci ukraińscy. Będziemy sukcesywnie przekazywali (je) do dyspozycji Sił Zbrojnych Ukrainy".

RadioZET.pl/PAP