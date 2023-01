Śmierć 5-letniej Nadii Kalinowskiej. Ojczym bił ją i torturował

Nadia Zofia Kalinowska została znaleziona martwa w swoim domu w Newtownabbey w Irlandii Północnej 15 grudnia 2019 roku. Policja aresztowała pochodzącego z Pakistanu 31-letniego ojczyma, Abdula Wahaba i jego żonę Polkę oraz matkę dziewczynki Aleksandrę Wahab. Obojgu postawiono zarzut morderstwa.

Na rozprawie w czwartek Abdul Wahab przyznał się, że zabił Nadię. Stwierdził również, że jest winny ciężkiego pobicia w dniu śmierci dziewczynki. Dodał, że wielokrotnie bił dziecko w okresie od lipca do grudnia 2019 roku.

Sędzia wymierzyła 31-latkowi karę dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd ustali jeszcze minimalny okres, po którym Abdul Wahab będzie mógł domagać się przedterminowego zwolnienia.

W trakcie procesu stwierdzono, że dziewczynka była torturowana i ostatecznie zabita w swoim domu, “w miejscu, w którym powinna być bezpieczna”. 5-latka miała pękniętą czaszkę i uszkodzoną wątrobę, co bezpośrednio przyczyniło się do śmierci. Stwierdzono również, że Nadii wielokrotnie łamano żebra, miała też połamany obojczyk, miednicę i uszkodzenia jelit. Na jej ciele znaleziono też 70 obrażeń, w tym siniaki i otarcia.

Sąd po analizie materiału dowodowego uznał, że Nadia była przez długi czas maltretowana. Tragicznym finałem cierpień zadawanych dziewczynce przez najbliższych była śmierć.

BBC opisuje, że podczas czwartkowej rozprawy Abdul Wahab skłonił głowę i ze łzami w oczach przyznał się do morderstwa. Zrobiła to również Aleksandra Wahab, której zarzucano dopuszczenie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i śmierci dziecka. Ojczym i matka 5-latki, po przyznaniu się do winy, wrócili do aresztu.

Nadia była uczennicą klasy pierwszej w St James's Primary School w Newtownabbey. Pogrzeb dziewczynki odbył się na początku 2020 roku w Irlandii Północnej, na mocy porozumienia między urzędnikami, koronerem, opieką społeczną a krewnymi dziecka w Polsce.

Aleksandra, która jest matką Nadii, przeszła na islam po poślubieniu Abdula Wahaba. Krewni dziewczynki chcieli jednak sprowadzić ciało do Polski. Powiedzieli sądowi, że Nadia urodziła się jako katoliczka. Ostatecznie ceremonia pogrzebowa odbyła się w Belfaście z udziałem matki i ojczyma, których z aresztu eskortowała policja. Ciało następnie zwrócono mieszkającej w Polsce babci Nadii.

