Śmierć dwóch pacjentów szpitala. Lekarz zrobił to celowo

Niemieckie media donoszą o 55-letnim kardiologu, pracowniku szpitala Charite w Berlinie, który został w poniedziałek aresztowany. Portal taz.de pisze, że mężczyzna jest podejrzewany o dwa zabójstwa, których miał dokonać w 2021 i 2022 roku.

Kardiolog miał celowo zabić dwie osoby

Z medialnych doniesień wynika, że lekarz celowo podawał pacjentom oddziału intensywnej terapii zbyt wysokie dawki środków uspokajających, co doprowadziło do ich śmierci. Prokuratura wszczęło śledztwo w tej sprawie w 2022 roku na podstawie skargi ze szpitala uniwersyteckiego.

Wówczas jednak nie było jednoznacznych dowodów na to, że to właśnie 55-letni kardiolog doprowadził do śmierci pacjentów. Te pojawiły się po sporządzeniu raportu medycznego. "Zanim ten był dostępny, nie można było wykluczyć, że wysokie dawki środka uspokajającego były uzasadnione z medycznego punktu widzenia" - podaje taz.de.

Placówka deklaruje współpracę z prokuraturą

Prokuratura bada też, czy działanie 55-latka mogło być motywowane prośbą pacjentów. Na chwilę obecną nie ma jednak dowodów na to, że to właśnie chorzy poprosili kardiologa o nielegalną eutanazję. Placówka, w której pracował mężczyzna natychmiast zareagowała na te przerażające doniesienia. Lekarz został zwolniony, a szpital zapewnił, że dołoży wszelkich starań, by pomóc w śledztwie i "w pełni wyjaśnić wszystkie fakty".

Charité jest jednym z największych szpitali uniwersyteckich w Europie i jednym z największych pracodawców w Berlinie. Słynie z laureatów Nagrody Nobla, takich jak Emil von Behring, Robert Koch i Paul Ehrlich.

RadioZET.pl/Taz.de