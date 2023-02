Władimir Sołowjow nie ustaje w agresywnych atakach na kraje Zachodu. Tym razem w swoim programie publicystycznym zasugerował, że Rosja powinna wznowić działania w związku z bronią nuklearną. Fragment wypowiedzi propagandysty Władimira Putina opublikował doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

Sołowjow grzmi w telewizji o broni jądrowej. Wspomniał o Polsce

- Musimy wznowić testy broni jądrowej, zrezygnować ze wszystkich związanych z tym traktatów zakazujących prób jądrowych, przeprowadzić demonstracyjny test strategicznej broni jądrowej – grzmiał na antenie Sołowjow.

Według niego taktyczna broń nuklearna mogłaby zostać użyta na terytorium Ukrainy, blisko granicy z Polską. - Jeśli to konieczne, (musimy - red.) użyć taktycznej broni „na wjeździe” do Polski. Żeby uniemożliwić dostawy przez ten kraj - powiedział. Zdaniem Sołowjowa należy również zniszczyć wszystkie mosty na Dnieprze, który przepływa przez centrum Ukrainy.

To nie pierwszy raz, kiedy Sołowjow wspomniał o użyciu broni nuklearnej. W sierpniu groził krajom NATO, że Rosja “ma wystarczającą liczbę głowic, aby każdy otrzymał to, na co zasługuje”.

Z kolei w grudniu mówił, że z łatwością wyobraża sobie wkroczenie czeczeńskich sił specjalnych do Warszawy. - Żeby po prostu sprawdzić, jak się ma sytuacja – dodał na wizji.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl