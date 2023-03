Do szokującego zdarzenia doszło w poniedziałek w centrum St. Louis w amerykańskim stanie Missouri. Mężczyzna podszedł do siedzącej na krawężniku osoby w kryzysie bezdomności i zaczął coś do niej mówić.

Zastrzelił bezdomnego na ulicy. Szokujący incydent nagrali świadkowie

Całą sytuację zarejestrowali z oddali (i prawdopodobnie z ukrycia) przypadkowi świadkowie. Na nagraniu widać, jak mężczyzna w czarno-żółtej kurtce przez chwilę rozmawia z bezdomnym, jednocześnie wyjmując coś z kieszeni. Okazało się, że był to naładowany pistolet.

W pewnym momencie sprawca oddał z niego strzał wprost w drugiego mężczyznę, który zginął na miejscu. Incydent ten wywołał szok wśród obserwatorów. "O mój boże, on go k.... zabił" - krzyknęła osoba na nagraniu, prawdopodobnie autor filmu, który zaczął w popłochu uciekać z miejsca z zdarzenia.

Jak poinformował "New York Times", lokalna policja dzień później zatrzymała zabójcę. To 23-letni Deshawn Thomas. Mężczyzna został już oskarżony o zabójstwo pierwszego stopnia.

Motywy zbrodni nie jest znany. Śledczy nie ustalili również tożsamości ofiary. Wiadomo jedynie, że między mężczyznami miało wcześniej dojść do awantury na pobliskiej stacji benzynowej.

RadioZET.pl/Twitter/"New York Times"