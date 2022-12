"Sprawy mogą potoczyć się okropnie źle". Niepokojące słowa szefa NATO

Jens Stoltenberg powiedział w wywiadzie dla NRK, że przypadło mu być szefem NATO w czasie jednego z największych kryzysów w Europie w ostatnim czasie. - To fatalny czas dla Europy - mówił.

- Jeżeli sprawy pójdą nie tak, mogą potoczyć się okropnie źle - ostrzegł Stoltenberg. - Ta straszliwa wojna w Ukrainie to również wojna, która może stać się pełnowymiarową wojną, przerodzić w dużą wojnę między NATO i Rosją - dodał.

Stoltenberg: Pracujemy nad tym, by zapobiec wojnie NATO z Rosją

- Nie ma wątpliwości, że pełna wojna jest możliwa - powiedział sekretarz generalny NATO i zaakcentował, że należy uniknąć konfliktu, który obejmie więcej państw europejskich i stanie się pełnowymiarową wojną prowadzoną w Europie. - Pracujemy każdego dnia, by jej zapobiec - podkreślił.

Stoltenberg zwrócił uwagę, że NATO jest silniejsze niż było na przestrzeni wielu ostatnich lat. - Co więcej, Putin nie docenił naszej zdolności do wzajemnej ochrony i obrony. Dopóki to robimy, jesteśmy bezpieczni - podsumował sekretarz generalny Sojuszu.

RadioZET.pl/PAP/NRK