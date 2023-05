Straszna śmierć 6-letniej dziewczynki. Nagrania z monitoringu szokują

Horror wydarzył się w miejscowości Harahan w amerykańskim stanie Luizjana, 17 km na zachód od Nowego Orleanu. Policja dokonała makabrycznego odkrycia. Szczątki dziewczynki znaleziono przed domem jej matki Jennifer Zeledon na Sedgefield Drive w środę. Zaledwie godzinę wcześniej ojciec 6-latki Michael Fontenelle zgłosił zaginięcie córki i swojej partnerki.

USA: 6-letnia Bella brutalnie zamordowana. "Byłaś doskonałością"

Policja od razu ustaliła, że dziecko padło ofiarą zabójstwa. Wstępne wyniki sekcji zwłok wykazały, że przyczyną śmierci Belli było „uduszenie oraz tępe obrażenia głowy”.

Podejrzenia śledczych wzbudziło zachowanie macochy Belli Fontenelle. W dniu zaginięcia 43-letnia Bunnak "Hannah" Landon sama zgłosiła się na policję i poprosiła o transport do szpitala. - Wydawała się trochę nieobecna. Karetką przetransportowano ją do lokalnego szpitala, by ocenić jej stan – powiedział w rozmowie z Fox 8 Live szef policji w Harahan Edward Lepre.

Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z miejskiego monitoringu. Okazało się, że na filmie widać kobietę odpowiadającą rysopisowi Landon, ciągnącą za sobą wózek, a na nim duże wiadro. Ustalenia śledczych są szokujące.

Według biura szeryfa w hrabstwie Jefferson Parish 43-latka miała zamordować dziecko jeszcze we wtorek, po czym szczątki umieścić w pojemniku z chlorem. Następnie wiadro przetransportowała na posesję biologicznej matki 6-latki i pozostawiła na trawniku.

Kobietę schwytano zaraz po tym, jak została wypisana ze szpitala. Mieszkanka Luizjany została aresztowana pod zarzutem morderstwa pierwszego stopnia i utrudniania pracy wymiarowi sprawiedliwości. Grozi jej nawet kara śmierci. Służby potwierdziły, że przesłuchały oboje rodziców i wykluczyły ich jako podejrzanych ws. śmierci Belli.

Motyw zbrodni wciąż pozostaje niejasny. Dokumenty, do których dotarły media, wskazują na konflikt między macochą a biologiczną matką zamordowanej dziewczynki. Historia kłótni Landon i Zeledon ma sięgać 2021 roku, kiedy między kobietami doszło do rękoczynów na zawodach pływackich dla dzieci. Według innej z relacji Landon nie pozwoliła dziecku zobaczyć się z Zeledon, mówiąc, że to kolej jej partnera.

Rodzina Belli utworzyła zbiórkę w serwisie GoFundMe. Pieniądze mają zostać przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z pogrzebem zamordowanej dziewczynki. "Świat jest taki niesprawiedliwy. Zostałaś nam dana na 6 niesamowitych lat. Byłaś doskonałością. Twój piękny, cichy głos, twoja zabawna osobowość, sposób, w jaki tańczyłaś, twoja delikatność i kruchość, twój uśmiech, sposób wyrażania siebie. Mogę mówić bez końca o tym, jak niesamowita była twoja mała dusza" - napisała zdruzgotana ciotka Belli.

RadioZET.pl/nypost.com/nbcnews.com/dailymail.co.uk