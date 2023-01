Strzelanina w domu w Kalifornii. Nie żyje sześć osób, w tym 17-latka i niemowlę

Do strzelaniny doszło około godz. 3.30 nad ranem. W związku z zabójstwem biuro szeryfa hrabstwa Tulare poszukuje co najmniej dwóch osób. Jak wyjaśnił w czasie konferencji prasowej cytowany przez AP szeryf Mike Boudreaux po przybyciu na miejsce tragedii funkcjonariusze znaleźli dwie ofiary na ulicy, a trzecią - w drzwiach rezydencji.



Na trzy kolejne ofiary natrafili wewnątrz domu. Jeden mężczyzna jeszcze żył, ale zmarł po przewiezieniu do szpitala. Kilka ocalałych ze strzelaniny osób wyprowadzono z domu.

Strzelanina w Goshen. Wśród ofiar 17-latka i niemowlę

Według szeryfa śledczy poszukują co najmniej dwóch podejrzanych o otwarcie ognia. Ich zdaniem sprawcami mogą być członkowie gangu.



Jak dodał Boudreaux, w minionym tygodniu w rezydencji, która została zaatakowana, biuro szeryfa przeprowadziło przeszukanie związane z narkotykami. - Uważamy, że nie był to przypadkowy akt przemocy. Sądzimy, że rodzina była specjalnie wybranym celem - podkreślił szeryf.

Goshen to miejscowość licząca 3 tys. mieszkańców. Jest zlokalizowana ok. 55 km na południowy wschód od Fresno, w rolniczej Dolinie San Joaquin.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)