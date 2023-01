Strzelanina w Monterey Park w Kalifornii zdarzyła się po godz. 22 lokalnego czasu (godz. 7 w niedzielę w Polsce). Policja podała, że zginęło dziewięć osób. Policjantów z Monterey Park w dochodzeniu wspierają funkcjonariusze z Los Angeles.

W sobotę wieczorem w okolicy bawiły się dziesiątki tysięcy osób, które świętowały nadejście chińskiego Nowego Roku Księżycowego. Około godzinę po zakończeniu imprezy doszło do strzelaniny. Nieoficjalnie wiadomo, że sprawca otworzył ogień w klubie nocnym.

Strzelanina w Kalifornii. Nie żyje 9 osób

Nagrania zamieszczone w mediach społecznościowych pokazują rannych ludzi na noszach, zabieranych do karetek przez personel ratunkowy. Policja przekazała, że podejrzana jest jedna osoba. Nie jest jasne, czy pozostaje ona na wolności.

Właściciel restauracji znajdującej się naprzeciwko klubu tanecznego, w którym miało dojść do strzelaniny, powiedział, że trzy osoby wbiegły do jego lokalu i kazały mu zamknąć drzwi. Ostrzegli go, że w okolicy chodzi mężczyzna z karabinem oraz zapasem amunicji.

Monterey Park to miasto liczące około 60 000 mieszkańców z dużą społecznością azjatycką, położone około 16 kilometrów na wschód od centrum Los Angeles. W sobotę rozpoczął się tam dwudniowy festiwal, który dla tamtejszych mieszkańców pochodzących z Azji jest jednym z największych obchodów chińskiego Nowego Roku.

RadioZET.pl/AFP/PAP/Los Angeles Times