Cała rodzina zginęła. Chwilę przed śmiercią przerażona kobieta dzwoniła do siostry

Dyrektorka szkoły Emma Pattison została znaleziona martwa w posiadłości na terenie Epsom College w Surrey około godziny 1:10 w niedzielę. Obok leżały ciała jej 39-letniego męża oraz ich 7-letniej córki.

„Teraz jest czas, aby rodziny zebrały się razem i spróbowały przetworzyć tę szokującą wiadomość” - napisał w liście do rodziców Paul Williams, pełniący obowiązki dyrektora placówki, w której pracowała Pattison. Wezwał rodziców, aby "uważnie obserwowali swoje dzieci". "Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać je w sposób, jakiego potrzebują” - dodał.

Śmierć dyrektorki szkoły, jej męża i córki. Na jaw wychodzą nowe fakty

W sprawie na jaw wychodzi coraz więcej szokujących informacji. Okazuje się, że dyrektorka Epsom College w niedzielę rano, tuż przed śmiercią, miała zadzwonić do siostry. Przerażona zachowaniem swojego męża kobieta próbowała ratować siebie i dziecko. Przyznała, że obawia się mężczyzny.

Deborah Kirk natychmiast wsiadła do samochodu i pojechała do domu Emmy, jednak było już za późno. Na miejscu odkryła ciało dyrektorki szkoły oraz jej rodziny. To ona zadzwoniła po policję.

Funkcjonariusze uważają, że to George Pattison zabił żonę i ich siedmioletnią córkę Lettie, a potem odebrał sobie życie. Wcześniej w okolicy słyszano strzały. Według informacji policji mąż dyrektorki posiadał pozwolenie na broń i nigdy nie był karany. Policjanci oświadczyli, że do zbrodni nie przyczyniły się osoby trzecie, jednak wszczęli śledztwo.

Tymczasem brytyjskie media informują, że w wieczór poprzedzający tragedię dyrektorka i jej mąż urządzili kolację dla znajomych. - Nic niezwykłego się nie wydarzyło. Nie było żadnych kłótni. Nic nie wskazywało na to, że niedługo później stanie się coś tak przerażającego - mówił portalowi The Sun jeden z gości.

RadioZET.pl/Daily Mail/The Sun/BBC