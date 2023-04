Szczepionki przeciw COVID-19 uratowały co najmniej milion ludzi. WHO podało statystyki

Pandemia koronawirusa od końca 2019 roku spowodowała ponad 6,8 mln ofiar śmiertelnych na całym świecie. Jednak niektóre szacunki mówią nawet o 28 mln zabitych przez COVID-19, chorobę wywoływaną przez koronawirusa. Epidemiolodzy podkreślają, że zastosowanie szczepionki znacznie zwiększa szanse na obronę organizmu przed wirusem i podstępną chorobą, która głównie atakuje układ oddechowy.

Potwierdził to najnowszy raport WHO. Wynika z niego, że tylko na terenie Europy i państw Związku Radzieckiego (które przez organizacje są włączane do jednego regionu) dzięki szczepionkom przeciw COVID-19 uratowano co najmniej milion osób. Taką liczbę dały wyliczenia liczby zgonów i podanych dawek specyfiku w 26 krajach.

Pandemia koronawirusa. WHO: szczepionki uratowały milion ludzi

Z opracowania WHO wynika, że od wybuchu pandemii z powodu choroby powodowanej przez koronawirusa zmarły ponad dwa miliony osób w regionie europejskim. "Skuteczność szczepionek była również ważona w zależności od dominującego wariantu koronawirusa dla każdej fali pandemii" - poinformowała niemiecka agencja dpa.

Zdecydowana większość, bo aż 96 procent uratowanych dzięki szczepionkom, była powyżej 60. roku życia. Większość tych osób została zakażona wariantem Omikron (ponad 570 tys. osób). - W naszych badaniach widzimy, że szczepionka na COVID-19 uratowała w całej Europie w czasie pandemii dużą liczbę istnień ludzkich - mówił dyrektor regionu europejskiego w WHO Richard Pebody, cytowany przez dpa.

Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, podano 57 966 000 szczepionek. - Pandemia COVID-19 znacząco przyczyniła się do pogorszenia stanu zdrowia ludności i obniżyła prognozowaną długość życia Polaków – powiedziała w poniedziałek podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska.

RadioZET.pl/DW.com/PAP