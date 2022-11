W ocenie sekretarza generalnego NATO Kreml przegrywa wojnę w Ukrainie, dlatego Władimir Putin reaguje z większą brutalnością. - Fale celowych ataków rakietowych na miasta i infrastrukturę cywilną pozbawiają Ukraińców ogrzewania, światła i pożywienia. To straszny początek zimy dla Ukrainy - zaznaczył Jens Stoltenberg.

- To również ciężkie czasy dla reszty Europy i świata w związku z rosnącymi cenami energii i żywności. Wszyscy płacimy cenę za wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Ale cena, którą my płacimy wyraża się w pieniądzach, natomiast Ukraińcy płaca krwią - dodał.

Stoltenberg ostrzega: Jeśli Rosja wygra, świat będzie bardziej niebezpieczny

Stoltenberg pytany o kwestię dołączenia Ukrainy do Sojuszu odpowiedział, że Rosja nie ma prawa weta jeśli chodzi o ewentualne rozszerzenie Paktu Północnoatlantyckiego. Podkreślił, że drzwi do NATO są otwarte. - Zademonstrowaliśmy to w ostatnich latach - dodał, mówiąc o rozpoczętym procesie akcesyjnym Finlandii i Szwecji.

Podkreślił, że wygrana Putina będzie oznaczać, że "przez wiele kolejnych lat będziemy płacić znacznie wyższą cenę". - Jeśli Putin i inni autorytarni przywódcy zobaczą, że użycie siły przynosi efekty, to znów jej użyją, żeby osiągnąć swoje cele. W konsekwencji nasz świat będzie bardziej niebezpieczny, a każdy z nas bardziej narażony na atak - ostrzegł Jens Stoltenberg.

- Wojna na Ukrainie uświadomiła wszystkim, jak niebezpieczne jest uzależnienie od rosyjskiego gazu. Musimy ocenić nasze zależności od innych reżimów autorytarnych, w tym od Chin - zaapelował.

RadioZET.pl/PAP