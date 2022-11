Szef NATO ostrzegł przed planami Putina. "Musimy być przygotowani"

Jens Stoltenberg przyznał niedawno, że takie systemy obrony powietrznej, jak Patriot, są potrzebne zarówno w Polsce (czyli kraju należącym do NATO), jak i walczącej z Rosją Ukrainie.

- Ostatecznie to będzie decyzja na poziomie krajowym na temat konkretnych zdolności, ale nadal wzywam sojuszników, by dostarczali jeszcze więcej obrony powietrznej, także dla Ukrainy - zaznaczył wówczas sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Szef NATO o planach Putina i rozszerzeniu Sojuszu

W poniedziałek Stoltenberg powiedział wprost, że jako Zachód "nie możemy pozwolić Władimirowi Putinowi wygrać", ponieważ "zachęciłoby to innych autorytarnych władców do użycia siły".

Jak dodał, Putin próbuje użyć nadchodzącej zimy jako broni przeciw Ukrainie. Zdaniem Stoltenberga inwestowanie w obronność jest szczególnie ważne w czasie, gdy mamy do czynienia z największym kryzysem bezpieczeństwa od pokoleń. - Musimy być przygotowani na więcej ataków w Ukrainie - ostrzegł.

Wystąpienie Stoltenberga miało miejsce w przeddzień dwudniowego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw NATO, które odbędzie się w Bukareszcie. Przewodniczący Sojuszu wypowiedział się również w kwestii przyszłego rozszerzenia organizacji o Szwecję i Finlandię.

Wszyscy sojusznicy podjęli historyczna decyzję, kiedy zgodziliśmy się na szczycie w Madrycie w czerwcu na zaproszenie Finlandii i Szwecji, by zostały członkami NATO. Podpisaliśmy też protokoły akcesyjne. 28 spośród 30 członków NATO je ratyfikowało. [...) Jestem pewien, że wszyscy to zrobią Jens Stoltenberg

- Członkostwo w NATO jest oczywiście ważne dla Finlandii i Szwecji, ale będzie to również ważne dla całego Sojuszu. Te kraje mają dobrze wyszkolone i dobrze wyposażone armie. [...[ Jeśli spojrzymy na mapę, to dla każdego będzie jasne, że nasze zdolności do wzmacniania wschodniej flanki, zwłaszcza krajów bałtyckich, ale też Polski, będą lepsze jeśli Finlandia i Szwecja będą pełnoprawnymi członkami Sojuszu - oświadczył.

RadioZET.pl/PAP