Szef NATO podzielił się prognozami ws. zakończenia wojny. "Nic na to nie wskazuje"

Częściowa mobilizacja, którą ogłoszono w Rosji we wrześniu - i która w zamierzeniu miała objąć ok. 300 tysięcy osób - dowodzi, że prezydent Władimir Putin nie jest zainteresowany zakończeniem wojny.

Szef NATO: Rosja jest gotowa kontynuować wojnę

Sam Putin wygłosił w sobotę orędzie noworoczne. Zapowiedział w nim, że jego kraj "nigdy nie podda się próbom Zachodu wykorzystania Ukrainy jako narzędzia do zniszczenia Rosji. Wcześniej zaś rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu stwierdził, że zwycięstwo na Ukrainie jest "nieuniknione".

Swoją opinią w tej sprawie podzielił się w rozmowie z BBC sekretarz generalny NATO. - Wiemy też, że Rosja zmobilizowała wiele innych sił, a część z nich przechodzi właśnie teraz szkolenie - oznajmił Jens Stoltenberg.

Jego zdaniem wszystko wskazuje na to, że Rosjanie "są gotowi kontynuować wojnę i potencjalnie uruchomić nową ofensywę. Podkreślił też, że tylko wsparcie wojskowe dla Ukrainy może doprowadzić do tego, że Rosja zostanie z czasem zmuszona do podjęcia negocjacji pokojowych i "respektowania Ukrainy, jako suwerennego państwa w Europie”.

W niedawnym wywiadzie dla AFP Stoltenberg również ocenił, że Putin przygotowuje Rosję do długiej wojny na Ukrainie. - Widzimy, że mobilizują więcej sił, że są gotowi ponieść również wiele strat, że próbują uzyskać dostęp do większej ilości broni i amunicji - podkreślił wówczas szef Sojuszu.

