TikTok w centrum uwagi. W czwartek CEO społecznego giganta odpowiada na pytania członków Komisji Energii i Handlu złożonej z przedstawicieli poszczególnych stanów USA. Shou Chew wziął na swoje barki trudne zadanie obrony aplikacji przed potencjalną delegalizacją w Stanach Zjednoczonych. Rosną niepokoje światowych przywódców, w tym Joe Bidena prezydenta USA, o politykę bezpieczeństwa TikToka.

Szef TikToka przepytywany przez amerykański Kongres. NA ŻYWO:

Kongresmeni zadają niewygodne pytania. Jay Obernolte członek Partii Republikańskiej i przedstawiciel stanu Kalifornia wprost dochodził odpowiedzi, czy TikTok sprzedaje dane amerykańskich użytkowników. Shou Chew, choć podtrzymuje że żadna migracja danych użytkowników poza kraj nie ma miejsca, na niektóre pytania odpowiada jedynie że "musi przyjrzeć się specyfikacji".

Obawy Amerykanów o manipulacje danymi z TikToka sięgają ok. trzech lat wstecz, NCC News podał przy okazji przesłuchania Chew'a, że Waszyngton od dawna próbuje powstrzymać masowy wzrost użytkowników z USA, tymczasem TikTok tylko rośnie w siłę.

Shou Chew przekonuje polityków, że priorytetem jego sieci społecznościowej, której właścicielem jest chińskie przedsiębiorstwo ByteDance, jest dbanie o dobro użytkowników - ich prywatność. Zapewnia też niezależność firmy od chińskiego rządu. Na pytanie jednego z kongresmenów odpowiedział wprost, że w aplikacji nie znajdują się reklamy polityczne. Nieoficjalne dane zza oceanu sugerują, że Biały Dom niedawno zażądał od przedsiębiorstwa ByteDance aby to sprzedało TikToka. W czwartek rzeczniczka chińskiego ministerstwa handlu powiedziała, że jeżeli te doniesienia są prawdziwe, Chiny "zdecydowanie się temu sprzeciwią".

Antytiktokowe nastroje w USA doprowadziły m.in. do tego, że administracja Bidena poparła projekt ustawy senackiej, która pozwoliłaby TikToka w USA zakazać. Według wstępnych danych, obecnie za oceanem z tego medium korzysta ok. 150 milionów użytkowników. To blisko połowa populacji kraju.

Ostatni sondaż Quinnipiac, uczelni z Connecticut, wykazał, że 49 proc. Amerykanów poparło zakaz TikToka w USA, podczas gdy 42 proc. było przeciwnych.

RadioZET/NCC News/TIME