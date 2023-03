Sześcioro dzieci zginęło na miejscu. Ciała dziewczynek leżały przed samochodem

Koszmarny wypadek w południowych Stanach Zjednoczonych opisuje w poniedziałek CNN, służby medyczne z hrabstwa Robertson i kanał WSMV4. W oficjalnym komunikacie służb czytamy, że w niedzielny poranek wpłynęło zgłoszenie o wypadku na autostradzie międzystanowej prowadzącej do Spriengfield i Pleasent View (na zachód od zjazdu na autostradę 49W).

Na miejscu potwierdzono obecność ośmiorga uczestników wypadku: sześciu dziewczynek w przedziale wiekowym 1-18 lat, dorosłej kobiety i mężczyzny. Wszystkie dzieci zginęły na miejscu, zostały odnalezione przed przewróconym samochodem, najprawdopodobniej zostały z niego wyrzucone siłą po dachowaniu. Kobieta, która także leżała w pobliżu rozbitego auta, trafiła do szpitala. Jej stan, określany na miejscu zdarzenia jako krytyczny, nie jest szerzej komentowany, nie wiadomo czy przeżyła. Mężczyzna wyszedł z wypadku niemal bez obrażeń. Twierdził, że to on był kierowcą.

USA: Horror w hrabstwie Robertson. Sześcioro dzieci zginęło na miejscu

The Tennessee Highway Patrol przekazał stacji CNN, że śledztwo ws. wypadku trwa. Zderzyć miały się dwa samochody, ale media precyzują tylko, że jeden z nich to czerwona Toyota Camry - według relacji WSMV4. Drugim wozem miała być ciężarówka typu pickup.

"Nie jest jasne, jak ta ciężarówka była powiązana z wypadkiem Toyoty Camry" - czytamy. W sprawie jest bardzo dużo wątpliwości, na razie brakuje konkretnych informacji, które wyjaśniałyby m.in., czy wszystkie ofiary jechały tym samym samochodem i jak do wypadku doszło.

"To jedno z trudniejszych zadań, pojawić się na miejscu i zdać sobie sprawę z tego, że nie możesz zrobić nic" - mówił szef służb medycznych z Hrabstwa Robertson cytowany przez WSMV4. Droga międzystanowa była zamknięta przez kilka godzin. "Są takie rzeczy, co do których wierzę, że nie powinniśmy ich oglądać" - dodaje. "Prosimy o pamięć i modlitwę w stosunku do rodzin, samych zmarłych i wszystkich zaangażowanych w ten wypadek" - czytamy w oświadczeniu prasowym służb medycznych Robertson County.

RadioZET.pl/CNN/MSMV4/Robertson County Emergency Medical Services