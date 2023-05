Brytyjskie media tuż przed sobotnią koronacją Karola III piszą o osobliwym incydencie. W czwartek rano na terenie Royal Crescent w Bath zauważono wycięty w trawie symbol przypominający gigantycznego penisa.

Royal Crescent w Bath to zbudowany w II połowie XVIII wieku kompleks domów w stylu georgiańskim w układzie półksiężyca. Miejsce słynie jednak głównie za sprawą rozległego trawnika, który jest określany jako “idealny”. Organizowane są tam imprezy uliczne, pikniki, a w sobotę zaplanowano wydarzenie z okazji koronacji Karola III. „Uczcij 300. rocznicę epoki georgiańskiej […]. Udekoruj własną królewską koronę, oglądaj pokazy królewskiej mody i odwiedź kucharza z epoki georgiańskiej, który przyrządzi przepyszne dania” - cytuje ulotkę The Daily Record.

Incydent w Royal Crescent przed koronacją Karola III

Dwa dni przed koronacją anonimowy prankster postanowił na własną rękę “udekorować” trawnik i wyciął na nim symbol przypominający 30-metrowego penisa. Nie wiadomo, co kierowało sprawcą, faktem jest jednak, że monarchia ma w Wielkiej Brytanii wielu krytyków. Brytyjczykom nie podoba się wysoki koszt utrzymania rojalsów, co szczególnie razi w czasie kryzysu i wysokiej inflacji. W kilku miastach odbyły się protesty przeciw koronacji. Demonstrujący mieli m.in. transparenty z hasłem “Nie mój król”. Jak podało “Daily Mail”, powołując się na źródło zbliżone do rodziny królewskiej, Karol III bierze pod uwagę tę krytykę, dlatego ceremonia jego koronacji ma być skromniejsza.

Koronacja Karola III odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w sobotę o godz. 11 czasu londyńskiego (o 12 w Polsce). Będziemy ją relacjonować na RadioZET.pl.

