Szokujące nagranie egzekucji ukraińskiego żołnierza. "Rozpoznałam go"

Szadura Tymofij Mykolajowycz uważany był za zaginionego od 3 lutego 2023 roku po walkach w rejonie Bachmutu. Zaginięcie zgłosiła 5 lutego jego rodzina. "Ciało zabitego znajduje się obecnie na terytorium czasowo okupowanym przez Rosjan, a ostateczne potwierdzenie jego tożsamości będzie możliwe dopiero po jego sprowadzeniu i przeprowadzeniu niezbędnych ekspertyz" - przekazano w mediach społecznościowych brygady. W komunikacie przekazano wyrazy współczucia bliskim zabitego. "Zemsta będzie nieuchronna" – pokreślono.

Zabity przez Rosjan za słowa "Chwała Ukrainie!". Jeniec wojenny zidentyfikowany

Wcześniej we wtorek producentka BBC Sofia Kochmar-Tymoszenko poinformowała, że mężczyzna rozstrzelany przez Rosjan został rozpoznany przez swoją siostrę. "Rozpoznałam go. Na 100 procent to mój brat. To jego oczy, to jego głos i sposób, w jaki palił papierosa" - zacytowała kobietę. Kochmar-Tymoszenko prosiła jednak o niepodawanie konkretów do czasu przekazania informacji najbliższym.

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar na swoim kanale na Telegramie również wezwała we wtorek do wstrzymania się z przekazywaniem informacji identyfikujących ofiarę do chwili oficjalnego potwierdzenia tożsamości zabitego. "Ofiary i ich rodziny powinny być traktowane z szacunkiem. Choć media społecznościowe i taktowne zachowanie są nie do pogodzenia, należy poczekać, aż tożsamość zamordowanego jeńca zostanie oficjalnie potwierdzona przez jego dowódcę" - napisała.

Na krążącym od poniedziałku w internecie nagraniu wideo widoczny jest ukraiński jeniec z zamazaną twarzą. Gdy wypowiada słowa "Chwała Ukrainie", niewidoczny w kadrze rosyjski wojskowy rozstrzeliwuje go z karabinu maszynowego ze słowami "Zdychaj, s…".

Uwaga, drastyczne wideo:

- Dziś (w poniedziałek - red.) pojawiło się wideo, na którym okupanci brutalnie mordują żołnierza mówiącego im odważnie prosto w oczy: "Chwała Ukrainie!". Chcę, abyśmy wszyscy odpowiedzieli wspólnie na jego zawołanie: "Chwała bohaterowi! Chwała bohaterom! Chwała Ukrainie!". Odnajdziemy morderców - przekazał w poniedziałek w nocy w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

