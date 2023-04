Szokujące nagranie z Dalajlamą wyciekło do sieci. Poprosił o to chłopca

Nagranie zostało opublikowane na Twitterze przez działaczkę na rzecz praw człowieka Deepikę Pushkar Nath. Widać na nim, jak chłopiec pochyla się nad Dalajlamą, a ten całuje go w usta. Przez chwilę stykają się czołami, po czym duchowy przywódca Tybetu nieoczekiwanie prosi: "A teraz possij mi język".

Zgromadzone wokół osoby śmieją się i robią zdjęcia. Nie wiadomo, jak kończy się nagranie, ponieważ w pewnym momencie się urywa. "To jest niestosowne i nikt nie powinien usprawiedliwiać takiego zachowania" - napisała w mediach społecznościowych Deepika Pushkar Nath.

"Possij mi język". Dalajlama przeprasza

W poniedziałkowym oświadczeniu biuro Dalajlamy napisało, że „pragnie przeprosić chłopca i jego rodzinę, a także wielu przyjaciół na całym świecie za ból, jaki mogły spowodować jego słowa” - cytuje jego treść CNN.

Biuro zaznaczyło, że przywódca nie miał złych intencji. „Jego Świątobliwość często dokucza ludziom, których spotyka w niewinny i żartobliwy sposób, nawet publicznie i przed kamerami” – czytamy w oświadczeniu.

Czołowa organizacja praw dziecka z siedzibą w Delhi przekazała CNN w oświadczeniu, że potępia „wszelkie formy wykorzystywania dzieci”. „Niektóre wiadomości odnoszą się do kultury tybetańskiej dotyczącej pokazywania języka, ale ten film z pewnością nie dotyczy żadnej ekspresji kulturowej, a nawet jeśli tak, to takie formy ekspresji kulturowej są nie do przyjęcia” - dodano.

RadioZET.pl/Twitter/CNN