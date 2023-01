Szokujące słowa Miedwiediewa o Polsce. "Przemoc Rosji to rzecz uzasadniona"

Dmitrij Miedwiediew specjalizuje się od czasu rozpoczęcia przez Rosję wojny w Ukrainie w agresywnej narracji, uderzającej w Kijów, ale też Polskę, kraje zachodniej Europy, czy sojusz NATO. Taki wysiłek podejmuje cały aparat propagandy Kremla, który chce zracjonalizować i wytłumaczyć barbarzyńską wojnę z Ukrainą.

Wywody byłego prezydenta Rosji (obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej) najczęściej pojawiają się na jego profilu na Telegramie. Tym razem Miedwiediew wygłosił peany na rzecz Kremla i uderzył w zachodnią cywilizację poprzez kanał telewizji Rossija 1.

Miedwiediew: "Podboje i przemoc Rosji to rzecz uzasadniona"

W jednym z ostatnich programów Miedwiediew odczytał list Fiodora Tiutczewa, rosyjskiego poety z czasów carskiej Rosji XIX w. Jak cytował, rosyjskie "podboje i przemoc były najbardziej naturalną i uzasadnioną rzeczą, jaka kiedykolwiek miała miejsce w historii".

Miedwiediew wystąpił w telewizji na tle biblioteki, gdzie przy stoliku, z otwartą książką, czytał fragmenty Tiutczewa. - Przez wieki na zachodzie Europy uważano naiwnie, że nie może być drugiej, innej Europy. Jak to zrozumiemy, to wszystko staje się jasne, oczywiste. […] Tak zwane podboje i przemoc Rosji były najbardziej naturalną i uzasadnioną rzeczą w historii - doszło do wielkiego zjednoczenia - czytał Miedwiediew.

Polska z "narzuconą, fałszywą cywilizacją i państwowością"

Dalej Tiutczew pisał, że "zaczyna być także jasne, dlaczego Rosja niszczyła, jedne po drugich, nienaturalny byty obce jej idei". Miedwiediew posłużył się jego przekazem w kontekście Polski.

- Dlatego na przykład Polska musiała umrzeć. Nie mówmy tu, broń Boże, o polskim ludzie, ale narzuconej mu fałszywej cywilizacji i fałszywej państwowości - wyjaśniał poeta, cytowany przez Miedwiediewa. To oczywiste nawiązanie Miedwiediewa to czasów zaborów, gdy Polska straciła państwowość i niepodległość na 123 lata.

- Tylko z tego punktu widzenia można właściwie ocenić rozwiązanie tzw. kwestii wschodniej (samostanowienia narodów Europy Wschodniej, podporządkowanych w różnych formach władzy w Moskwie, przyp.). Oni Zachód wciąż utrzymują, że jest ona nie do rozwiązania. Tylko dlatego, że już dawno wszyscy widzą to jedno nieuniknione rozwiązanie - zakończył Miedwiediew. Fragment programu upublicznił w sieci serwis Russian Media Monitor, zajmujący się walką z rosyjską dezinformacją.

RadioZET.pl