15-latek zgwałcił dziecko, próbował zabić. Finał sprawy szokuje

Do dramatu doszło 7 lipca w Skellefteå w północnej Szwecji. 15-latek zaatakował dziewczynkę, gdy ta wracała z wakacji do domu. Najpierw ją zgwałcił, a potem zaczął dusić. Przechodnie znaleźli ranne dziecko w lesie. 9-latka była w stanie krytycznym i musiała natychmiast jechać do szpitala.

Szwecja: Zgwałcił i dusił 9-latkę. Został skazany na opiekę psychiatryczną

Na miejscu zdarzenia interweniowali policjanci. Jeden z funkcjonariuszy pobiegł z dzieckiem na rękach do karetki, a kolejny eskortował ambulans na izbę przyjęć. Obrażenia dziewczynki zagrażały jej życiu i długo przebywała w stanie śpiączki. Udało się ją uratować, jednak doznała urazu mózgu i straciła słuch.

Pod koniec września chłopiec został oskarżony o gwałt na dziecku i usiłowanie zabójstwa. Zaprzeczał, jakoby chciał zabić dziewczynkę, przyznał się natomiast do napaści na tle seksualnym. 15-latek przeszedł badania psychiatryczne, które wykazały, że cierpi na poważne zaburzenia psychiczne. - Doszliśmy do wniosku, że oskarżony widział ryzyko, że ta dziewczyna może umrzeć i było mu to obojętne - oświadczył sędzia.

W czwartek sprawa 15-latka miała finał w sądzie. Został skazany na opiekę psychiatryczną. Musi też zapłacić dziewczynce odszkodowanie w wysokości 730 000 koron szwedzkich (około 315 tys. zł) oraz 100 tys. koron (ok. 55 tys. zł) jej rodzicom.

Sąd uważa, że istnieje ryzyko, że nastolatek ponownie popełni przestępstwo o poważnym charakterze, dlatego leczenie psychiatryczne musi być połączone ze specjalnym badaniem wypisowym. - Z mojej perspektywy to najlepsza możliwa kara. Osoba ta wymaga opieki i zostanie przebadana, czy może zostać wypisana ze szpitala, czy nie – mówił w rozmowie z portalem svt.se prokurator Andreas Nyberg.

