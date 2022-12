Tak Rosjanie chcą złamać opór Ukraińców. "Dzikie kompanie" sieją postrach

Rosja regularnie wciela więźniów do armii walczącej w Ukrainie. Również tych skazanych za najcięższe przestępstwa – zabójstwa, gwałty, a nawet kanibalizm. Jak ostrzegała już jesienią Olga Romanowa, działaczka rosyjskiej organizacji pozarządowej Ruś Siedząca, tacy skazańcy zasilają szeregi "dzikich kompanii".

Chodzi o specjalne oddziały grupy Wagnera, założonej przez bliskiego zaufanego Władimira Putina, Jewgienija Prigożyna. Ich wyczyny i inspiracje, są najgorszą możliwą kontynuacją radzieckich oddziałów z więźniów kolonii karnych.

Rosja wciela więźniów do armii. "Dzikie kompanie" sieją postrach

- Więźniowie idą na wojnę, bo nie walczą zgodnie z regulaminem wojskowym. Jadą tam jako banda, a "dzikie kompanie" to jakby gang w gangu - mówiła Romanowa. „Dzikie kompanie”, złożone ze skazanych morderców istniały w Rosji już wcześniej. Agresorzy używali ich w walkach w Gruzji, czy pierwszych starciach w Ukrainie (2014 r.).

Według płk. Piotra Lewandowskiego historia o "dzikiej kompanii" jest trudna do weryfikacji, ale w realiach Rosji pozostaje ona prawdopodobna. - Pojawieniu się takich oddziałów sprzyja istniejący w rosyjskich więzieniach system kastowy. Ci, którzy stali wysoko w więziennej hierarchii, rządzili w koloniach karnych, będą chcieli tworzyć własne elitarne grupy, choćby po to, aby wymusić przywileje wobec więźniów z niższych kast - powiedział Wirtualnej Polsce płk Lewandowski, weteran misji w Iraku i Afganistanie, analizujący wojnę w Ukrainie.

"Mogą dokonać zbrodni, przy których Bucza to igraszka"

Skazańcy walczący na froncie odróżniają się od "klasycznych" wojsk, m.in. naszywkami z trupimi czaszkami. - Pojawiały się w wielu konfliktach, to zazwyczaj było tworzenie mitologii, która nie szła w parze ze zdolnościami bojowymi takich oddziałów. Natomiast tego typu bandy w warunkach wojny mogą dokonywać zbrodni, uwolnić demony, przy których zbrodnia w Buczy to tylko igraszka - dodał płk Lewandowski.

Wcielanie więźniów do armii nie oznacza, że zdecydują oni o wyniku ważnych bitew. Należy się spodziewać, że skazańcy otrzymują słabszy sprzęt wojskowy i najtrudniejsze zadania do wykonania. Ekspert uważa wprost, że są traktowani jako mięso armatnie. - Sądząc po doniesieniach z frontu, mamy do czynienia z jakąś szaleńczą rosyjską taktyką, że oddział 6-10 ludzi posyła się w stronę ukraińskich pozycji. To nic, że szybko giną, chodzi o to, aby okopani ukraińscy żołnierze zdemaskowali swoje pozycje, które później ostrzela rosyjska artyleria - powiedział płk Lewandowski.

W jego ocenie z czasem będzie rosło znaczenie grupy Wagnera, a słabło innych sił walczących dla Rosji (żołnierze samozwańczych republik, Rosgwardia). - Tymczasem z rosyjskich więzień, gdzie przebywa prawie 500 tys. ludzi, można stale czerpać zasoby, brać mięso armatnie. Dlatego można się spodziewać, że liczba takich najemników będzie rosła, a działania rosyjskie na froncie będą bardziej brutalne - ocenił płk Lewandowski.

RadioZET.pl/Wp.pl