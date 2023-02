Strzelanina w centrum handlowym. Nie żyje jedna osoba. "Ludzie biegli do wyjścia"

Według Reutersa powołującego się na ustalenia miejscowej policji jeden podejrzany napastnik został aresztowany. Funkcjonariusze poszukują drugiego potencjalnego sprawcy.

Do strzelaniny doszło w środę ok. godz. 17 czasu lokalnego (czyli o 1 w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego). Departament Policji El Paso zwrócił się do mieszkańców, aby unikali centrum handlowego Cielo Vista. Później jednak podał, że jest tam już bezpiecznie.

Strzelanina w Teksasie. Nie żyje jedna osoba

CNN przytacza wypowiedź rzecznika policji sierżanta Roberta Gonzalesa, który był w centrum handlowym. Mówił, że „widział ludzi biegnących do wyjścia”. Dodał jednak, że "jest zbyt wcześnie, aby spekulować na temat motywów". W sieci pojawiły się nagranie, które pokazuje klientów uciekających z galerii handlowej.

Z kolei na poniższym nagraniu widać (choć z daleka), jak policja dokonuje zatrzymania jednego z agresorów.

Gonzales przypomniał masową strzelaninę w 2019 roku, w El Paso w sąsiednim Walmarcie. Zginęły tam wówczas 23 osoby. Jak dodał rzecznik, "dzisiejsze doświadczenie po prostu przywołało złe wspomnienia”.

Bezpośrednio po strzelaninie rzecznik Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w El Paso wyjaśnił, że przewiezione tam dwie ofiary z centrum handlowego znajdowały się stanie krytycznym.

Nie była to niestety jedyna tego typu tragedia w Stanach Zjednoczonych w ostatnim czasie. Krótko po godz. 20 w poniedziałek czasu lokalnego (2:00 we wtorek czasu polskiego) doszło do dwóch strzelanin na terenie Uniwersytety Stanowego Michigan. Zginęły w nich łącznie trzy osoby.

