"Putin przygotowuje się do większej wojny". Szef NATO bije na alarm

Szef NATO Jens Stoltenberg podczas spotkania z dziennikarzami w Brukseli powiedział, że nie widzi żadnych oznak wskazujących na to, że Rosja przygotowuje się do pokoju. – Widzimy wręcz coś przeciwnego. Putin przygotowuje się do większej wojny, nowych ofensyw i nowych ataków – powiedział Stoltenberg.

Jens Stoltenberg: Ukraina musi dostać broń

– To jest wojna na wyniszczenie, a więc wyścig logistyczny – dodał sekretarz generalny Sojuszu, podkreślając, że Ukraina musi dostać broń niezbędną do wygrania wojny.

Dopytywany o ewentualne dostarczenie Ukrainie myśliwców, Stoltenberg powiedział, że kwestia ta jest obecnie tematem dyskusji między państwami NATO. Podkreślił jednak, że najważniejsze jest przekazanie Kijowowi już obiecanej broni.

W Brukseli narada ministrów obrony NATO

We wtorek w kwaterze głównej NATO w Brukseli rozpocznie się dwudniowe spotkanie ministrów obrony Sojuszu. Polskiej delegacji będzie przewodniczyć wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak. Główne tematy rozmów to wsparcie dla Ukrainy, sposoby uzupełnienia zapasów sprzętu i amunicji oraz ochrona krytycznej infrastruktury podwodnej.

– Wojna w Ukrainie zużywa ogromne ilości amunicji i uszczupla nasze zapasy. Obecne tempo zużycia amunicji przez Ukrainę wielokrotnie przewyższa tempo naszej produkcji. Nasz przemysł obronny jest pod presją. Czas oczekiwania na amunicję dużego kalibru zwiększył się z 12 do 28 miesięcy. Zamówienia złożone dzisiaj zostaną zrealizowane za 2,5 roku. Musimy zwiększyć produkcję i zainwestować w zdolności produkcyjne – mówił w poniedziałek Stoltenberg.

RadioZET.pl/PAP