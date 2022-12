Osiem dziewczynek oskarżonych o zabójstwo. "Poznały się w mediach społecznościowych"

59-letni mężczyzna został zaatakowany w niedzielę około godz. 12 w rejonie York Street i University Avenue, w pobliżu głównej stacji kolejowej. Służby zawiadomili świadkowie, którzy zgłosili, że ranny mężczyzna potrzebuje pomocy.

- Ratownicy po dotarciu na miejsce stwierdzili, że poszkodowany ma rany kłute - powiedział sierż. Terry Browne z wydziału zabójstw w Toronto, cytowany przez toronto.ctvnews.com. 59-latek trafił do szpitala, w którym zmarł.

Kanada. Nastolatki oskarżone o zabójstwo 59-latka

Policjant poinformował, że mężczyzna niedawno trafił do miejskiego schroniska dla bezdomnych. - Miał tu wspierającą go rodzinę, więc niekoniecznie nazwałbym go bezdomnym. Może po prostu przechodził trudny moment - wyjaśnił Browne.

W pobliżu miejsca napaści aresztowano osiem młodych dziewcząt, które oskarżono później, że zasztyletowały ofiarę. Postawiono im zarzut morderstwa. W niedzielę sąd zgodził się na umieszczenie ich tymczasowo w areszcie. Policja przekazała, że oskarżone to trzy dziewczynki w wieku 13 lat, trzy 14-latki i dwie 16-latki.

Browne powiedział dziennikarzom, że nie jest jasne, jak długo dziewczyny się znają, ponieważ pochodzą z różnych części miasta. - Poznały się za pośrednictwem mediów społecznościowych - powiedział. - Nie wiemy, dlaczego spotkały się tego wieczoru i dlaczego w centrum Toronto - przekazał policjant.

Przedstawiciel wydziału zabójstw nie nazwał grupy gangiem. Stwierdził, że prawdopodobnie była to spontaniczna napaść na przypadkowego przechodnia, którą mogła poprzedzić sprzeczka. Poinformował również, że trzy nastolatki miały wcześniej kontakt z policją, nazwiska pozostałych nie widnieją w kartotekach. Funkcjonariusze skonfiskowali też kilka sztuk broni, ale odmówiono podania szczegółów.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/toronto.ctvnews.com