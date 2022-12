Kay Reed została odnaleziona martwa po wieczorze panieńskim, który odbył się w nocy z 29 na 30 kwietnia br. Dopiero teraz brytyjskie media rozpisują się szerzej o sprawie.

Jak podał serwis Liverpoolecho.co.uk, kobieta została znaleziona na podłodze w łazience mieszkania około godz. 1:30 przez swoją przyjaciółkę, ok. godzinę po powrocie z imprezy.

Tragedia na wieczorze panieńskim. Nie żyje 29-latka

Kilka dni przed wieczorem panieńskim Kay przyjechała do Liverpoolu minibusem z Redcar w North Yorkshire wraz z innymi uczestniczkami wieczoru panieńskiego. Przed wyjściem na miasto kobiety grały w golfa. Po powrocie z knajp w centrum Liverpoolu zaczęła skarżyć się na mdłości.

Koroner Anita Bhardwaj, przekazując brytyjskiej prasie nowe informacje o śmierci 29-latki, przyznała, że nadmierne spożycie alkoholu przyczyniło się do jej tragicznej śmierci.

- Jest bardzo prawdopodobne, że spożyty alkohol sprawił, że Kay straciła przytomność. Wymiotowała i wdychała kwas żołądkowy do górnych dróg oddechowych, co spowodowało jej śmierć – powiedziała Bhardwaj, cytowana przez Liverpoolecho.co.uk.

Zaznaczyła, że samo imprezowanie na mieście ze spożywaniem alkoholu włącznie nie jest niczym niezwykłym, niemniej i w tej sprawie ważny jest umiar. - Nie jest to coś niezwykłego. Doszło jednak do nieszczęśliwej sytuacji. To tylko pokazuje, jak niebezpieczny może być alkohol – dodała koroner.

