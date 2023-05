Tragedia podczas rodzinnej kolacji. 26-latka zmarła na oczach rodziców

Dani Duchatel niedawno złamała nogę i przeszła operację. Na czas rekonwalescencji wprowadziła się do rodziców. W niedzielę, podczas kolacji i gry w karty w ich domu w Moreton Bay, u 26-latki doszło do zatrzymania akcji serca.

Jej matka, Kay Duchatel, próbowała reanimować córkę, niestety bezskutecznie. Szokująca śmierć 26-latki nastąpiła miesiąc po tym, jak przeszła operację. Dani Duchatel złamała nogę, gdy wracała do domu ze spotkania z przyjaciółmi. Wraz ze złamaniem zerwała niektóre więzadła. Lekarze przeprowadzili pilną operację i umieścili w nodze 26-latki specjalną płytkę.

26-letnia Dani Duchatel zmarła nagle podczas kolacji

Przyczyna śmierci kobiety wciąż jest wyjaśniana, rodzina nie otrzymała jeszcze wyników sekcji zwłok. Lekarze mają już jednak teorię, że w wyniku operacji utworzył się skrzep krwi, który spowodował zatorowość płucną.

Kay Duchatel poinformowała we wtorek na Facebooku o tragicznej śmierci swojej córki. W rozmowie z The Courier-Mail, przyjaciółka rodziny Chantelle Lay powiedziała, że rodzina jest „całkowicie zdruzgotana” i wzięła “dłuższy urlop”, aby dojść do siebie po tej stracie. "Dani była bardzo cichą, ale pełną życia osobą" - powiedziała gazecie Lay.

fot. Facebook/Dani Duchatel

Na początku roku Dani Duchatel pochwaliła się kupnem swojego pierwszego mieszkania. Dużo podróżowała i planowała dalej jeździć po świecie. “Wyjeżdżała za granicę z Kirsty, jej najlepszą przyjaciółką ze szkoły podstawowej (…). Po prostu kochała książki, była też miłośniczką zwierząt. Dani miała dużego psa i właśnie adoptowała nowego kotka. To cudowne zwierzęta, Dani je uwielbiała” - wspominała Chantelle Lay, cytowana przez portal News.com.au.

Przyjaciółka rodziny utworzyła zbiórkę 20 tys. dolarów, aby wesprzeć finansowo bliskich zmarłej 26-latki. Udało się już zebrać 15 tys. dolarów.

RadioZET.pl/News.com.au/"Daily Mail"