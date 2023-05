Tragiczna śmierć 16-latki. Leżała martwa w wannie

16-letnia Włoszka Maria Antonietta Cutillo zmarła w tragicznych okolicznościach podczas kąpieli. Dziewczyna rozmawiała z przyjaciółką przez podłączony do ładowarki telefon komórkowy. W pewnym momencie komórka wpadła do wody, a nastolatka została porażona prądem.

16-latka upuściła telefon do wanny. Gdy dotarły do niej służby, była już martwa

Przyjaciółka nastolatki, którą zaniepokoiło nagłe przerwanie rozmowy zawiadomiła o sytuacji policję. Gdy na miejsce przybyły służby, dziewczynie nie dało się już pomóc. Załoga karetki, która również pojawiła się w domu jej rodziców stwierdziła zgon. Ciało nastolatki zostało zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.

"The Mirror" podaje, że w momencie tragicznego wypadku, rodziców dziewczyny nie było w domu. Dramatyczna śmierć 16-latki wstrząsnęła lokalną społecznością, w której rodzina dotknięta tragedią jest dobrze znana.

Ładowanie telefonu w wannie grozi śmiercią

Media przypominają, że ładowanie telefonu podczas kąpieli jest bardzo niebezpieczne, a przypadek 16-letniej Włoszki nie jest jedyną tego typu historią, która zakończyła się tragicznie. W 2020 roku 15-letnia Tiffen z Francji zmarła po porażeniu prądem, gdy upuściła telefon do wanny. Rok wcześniej 13-latka z Amsterdamu zginęła w identycznych okolicznościach.

Eksperci są zgodni, że korzystanie z telefonu komórkowego w wannie jest niegroźne tak długo, jak długo nie jest on podłączony do ładowarki. - Kabel podłączony do telefonu ma napięcie 5 volt, ale jest podłączony do źródła zasilania z dużo większym napięciem. Gdy człowiek jest mokry i bez ubrań prąd jest przewodzony lepiej, a opór skóry mniejszy. W takich sytuacjach jesteśmy bezbronni - powiedział Steve Curtler, brytyjski ekspert ds. bezpieczeństwa produktów.

RadioZET.pl/"The Mirror"