Do tragedii doszło w sobotę rano. Hudson Adriano Hellmann bawił się w pobliżu tartaku w Rio do Campo w Brazylii. Nagle dziecko potknęło się i upadło. Zostało wciągnięte przez maszynę do cięcia drewna.

Brazylia. Nie żyje 9-latek. Koszmarna śmierć w tartaku

Chłopiec zmarł około godziny 10.20. Nie wiadomo, dlaczego bawił się tak blisko niebezpiecznej maszyny oraz gdzie w tym czasie byli jego rodzice. Zaledwie tydzień przed śmiercią Hudson świętował z rodziną swoje dziewiąte urodziny.

Władze pobliskiego miasta Taio prowadzą śledztwo w celu ustalenia przyczyny tragedii. Oficer Diones de Freitas, cytowany przez "The Sun", oświadczył, że policja ustali, czy doszło do zaniedbania ze strony prawnych opiekunów.

Dodał jednak, że nawet jeśli wina rodziców Hudsona zostanie uznana, „z pewnością otrzymają oni ułaskawienie z powodu cierpienia spowodowanego śmiercią syna”. - W praktyce nie będzie odpowiedzialności karnej, ale śledztwo służy zrozumieniu, co się stało - powiedział.

Incydent w tartaku wydarzył się zaledwie kilka dni po tym, jak 24-latka straciła życie w brazylijskiej fabryce frytek. Miała zostać zmiażdżona po upadku na maszynę do krojenia ziemniaków.

RadioZET.pl/thesun.co.uk