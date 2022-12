Tragiczna śmierć rodziców. Para osierociła ośmioro dzieci

Do zdarzenia doszło w środę 7 grudnia po południu. Samochód Ford Transit wjechał na minę na lokalnej drodze Suszczany - Kopyszcze w rejonie (powiecie) olewskim - podała w komunikacie policja z obwodu żytomierskiego. Podczas oględzin miejsca zdarzenia eksperci znaleźli dowody na to, że doszło do wybuchu.

Ukraina. Tragiczna śmierć rodziców. Osierocili ośmioro dzieci

"38-letni mężczyzna i jego 32-letnia żona jechali samochodem Ford Transit. Na pewnym odcinku ich samochód wybuchł i wylądował na poboczu. [...] Para zmarła" - przekazała żytomierska policja.

Małżeństwo, które zginęło w wyniku tego tragicznego wydarzenia, osierociło ośmioro dzieci. "Wszystkie są małoletnie. Dzieci przekazano pod opiekę krewnych" - poinformowała policja.

RadioZET.pl/Zt.npu.gov.ua