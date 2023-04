Tragiczna śmierć w górach. 29-latek spadł z 40 metrów i nabił się na latarnie

Dwóch znajomych w wieku 29 i 23 lat bawiło się w miniony weekend we francuskim kurorcie narciarskim Les Deux Alpes. W sobotę, panowie, będąc pod wpływem alkoholu zjeżdżali w dół wyciągiem śmiejąc się i żartując. W pewnym momencie starszy z nich z impetem rzucił się na szybę z pleksiglasu, która nie wytrzymała, a mężczyzna runął w dół. Media podają, że spadł z 40 metrów i nabił się na latarnie ustawioną na stoku.

Na miejsce natychmiast wezwano służby, obrażenia, których doznał 29-latek były jednak bardzo rozległe. Mężczyzna zginął na miejscu. W sprawie wszczęte zostało śledztwo. Zapowiadane są badania toksykologiczne oraz ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa i stanu kolejki.

29-latek wypadł z wyciągu i nabił się na latarnie. "Pierwszy taki wypadek"

- To jest straszne, to pierwszy taki wypadek w naszym kurorcie - powiedział Fabrice Boutet, dyrektor firmy, która zajmuje się wyciągami narciarskimi w Les Deux Alpes. Zarządcy zapewniają jednocześnie, że wszystkie gondole przeszły w ostatnim czasie badania stanu technicznego i spełniają wymogi bezpieczeństwa.

W ocenie zarządców do tragedii doprowadziło nieodpowiedzialne zachowanie ofiary. - To nie powinno się wydarzyć podczas normalnego użytkowania. Konstrukcja jest naprawdę solidna, ma wytrzymać nagłe hamowania czy oprzeć się uderzeniom - powiedział Boutet. W jego opinii to budowa mężczyzny, który miał około 190 cm wzrostu i ważył około 100 kilogramów, w połączeniu z "głupim wybrykiem" i uderzeniem w szybę z rozbiegu spowodowała, że szyba pękła.

RadioZET.pl/"Daily Mail"