Tragiczny finał poszukiwań. Ciało 22-latki znalezione w tajemniczych okolicznościach

Ta historia wydarzyła się w amerykańskim stanie Illinois. Pochodząca z miasteczka Downer’s Grove Cheyann Klus ostatni razi widziana była 27 listopada 2017 roku, gdy opuszczała swój dom i udawała się w podróż do Chicago. Od tamtej pory rodzina ani przyjaciele nie mieli z nią kontaktu.

USA. Po 5 latach znaleziono ciało poszukiwanej Cheyann

Niestety, ponad pięć lat poszukiwań zakończyło się tragicznym finałem. W tym miesiącu odnaleziono ciało 22-latki. Służby nie chcą jednak podawać szczegółów, dotyczących okoliczności odkrycia zwłok.

Te związane z samym zaginięciem kobiety także pozostają nieznane, a komunikaty służb dość są lakoniczne. Wiadomo, że sprawą zajmują się biura szeryfów hrabstw Cook i DuPage, a także policja w Chicago oraz FBI. To pierwsze poprosiło w oświadczeniu o uszanowanie prywatności i "ulżenie" rodzinie zmarłej.

Wzruszający post w mediach społecznościowych opublikowała również Mariah Klus, siostra Cheyann. Ona też poprosiła o uszanowanie prywatności familii w obliczu żałoby. Podziękowała przy tym m.in. policji. "Pragniemy zorganizować dla Cheyann prywatne nabożeństwa żałobne, mając nadzieję, że pochowana z najwyższym szacunkiem znajdzie ukojenie" - napisała.

"Proszę, pamiętajcie o delikatnej naturze tych okoliczności i wpływie, jaki mogą one mieć na naszą rodzinę i inne rodziny, które mają do czynienia z zaginionymi bliskimi" - czytamy we wpisie na Facebooku.

RadioZET.pl/New York Post/Facebook