Tragiczny finał poszukiwań kobiety. Tajemnicza śmierć na rodzinnych wakacjach

75-letnia Brytyjka Susan Hart z końcem kwietnia wybrała się z mężem na wycieczkę do Grecji. Wymarzone wakacje zamieniły się jednak w koszmar, gdy kobieta zaginęła. Niestety, po niemal trzech tygodniach potwierdził się najczarniejszy scenariusz. Służby znalazły ciało Susan. Nie jest jasne, co doprowadziło do jej śmierci.

30 kwietnia mąż Susan postanowił wybrać się na wspinaczkę, kobieta zrezygnowała z tej atrakcji z uwagi na stan zdrowia. Miała za to wybrać się do restauracji, gdzie poczeka na małżonka. Kiedy ten wrócił, po Susan nie było śladu. Pytał o nią pracowników restauracji, ci jednak odpowiedzieli, że nie widzieli kobiety, którą opisał.

Tragiczny finał poszukiwań. Ciało kobiety u podnóża skały

Zaniepokojony mężczyzna poinformował o sprawie służby. Przez niemal trzy tygodnie służby, rodzina i wolontariusze przeczesywali grecką wyspę Telendos. Córka kobiety informowała, że jej mama ma demencję i jest w słabej kondycji zdrowotnej. - Ludzie nie znikają bez śladu. Bardzo prosimy o pomoc każdego, kto mógł ją widzieć - mówiła.

Niestety, służby musiały przekazać rodzinie kobiety tragiczne informacje. Susan została znaleziona martwa. Jak podaje "The Mirror", ciało 75-lati leżało u podnóża skały. Obecnie nie jest jasne, co doprowadziło do jej śmierci.

RadioZET.pl/"The Mirror"