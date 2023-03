Tragiczny finał poszukiwań matki dwójki dzieci. W lesie znaleziono spalone szczątki

44-letnia Nancy Howery zaginęła w połowie lutego. Sprawę zgłosił jej były mąż zaniepokojony tym, że nie odebrała dzieci ze szkoły. Kobieta początkowo była poszukiwana przez policję w Indian Harbour Beach w stanie Floryda.

Porzucony samochód 44-latki znaleziono kilka kilometrów od jej domu. Jedna z przyjaciółek Nancy Howery powiedziała, że w dniu zaginięcia miała spotkać się ze swoim chłopakiem, 32-letnim Danielem Stearnsem.

Floryda. 32-latek podejrzany o zabójstwo Nancy Howery

„Detektywi rozpoczęli śledztwo po odkryciu dowodów, że Howery mogła paść ofiarą przestępstwa. Dochodzenie zostało przejęte przez biuro szeryfa, gdy okazało się, że do zdarzenia doszło poza granicami ich jurysdykcji” - poinformowało biuro szeryfa hrabstwa Brevard.

Policja podejrzewała, że za zniknięcie Nancy Howery odpowiada jej partner. Zeznania Stearnsa były niespójne, więc policjanci zaczęli go obserwować. Mężczyzna 9 marca miał wyjść z domu i udać się do lasu na obrzeżach Palm Bay na Florydzie. Biuro szeryfa poinformowało, że policjanci przyłapali go na gorący uczynku, gdy próbował ukryć spalone fragmenty ciała w lesie. Funkcjonariusze znaleźli w tej okolicy zwęglone ludzkie szczątki ukryte w różnych miejscach.

Policja zakończyła poszukiwania zaginionej kobiety. Śledczy przeprowadzą teraz dodatkowe badania kryminalistyczne, aby potwierdzić, że znalezione zwłoki należą do Nancy Howery.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zaginięcie kobiety poprzedziła burzliwa kłótnia ze Stearnsem, do której doszło 15 lutego. Według policji mężczyzna zastrzelił Nancy Howery i ukrył ciało. Po kilku dniach postanowił spalić zwłoki, aby zniszczyć dowody zbrodni. 32-letni mężczyzna został aresztowany pod zarzutem morderstwa, zbezczeszczenia zwłok i próby zacierania śladów.

