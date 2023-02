Sprzedawali namioty zamiast je rozdawać. Organizacja pomocowa zarobiła miliony

Turecki Czerwony Półksiężyc zbiera dla potrzebujących zabawki, ubrania i inne używane produkty na obszarze całej Turcji. Według rozliczeń rocznych organizacji, na które powołał się turecki dziennik, w 2019 roku sprzedano milion używanych produktów zebranych od darczyńców, w 2020 roku - 759 tys.

"Instytucja, której jako młodzieniec byłem członkiem, niestety przekształciła się w biznes" - napisał dziennikarz Murat Agirel, który ujawnił sprawę.

Turcja. Czerwony Półksiężyc sprzedawał dary zamiast je rozdawać

W sobotę Agirel, dziennikarz śledczy gazety "Cumhuriyet", poinformował, że Turecki Czerwony Półksiężyc sprzedał 2050 namiotów organizacji pomocowej Foundation of Anatolian People and Peace Platform (AHBAP) za ok. 2,4 mln dol.

"Największa organizacja charytatywna w Turcji sprzedawała namioty, zamiast rozdawać je za darmo potrzebującym, kiedy ludzie błagali o nie trzy dni po trzęsieniu ziemi" - podkreślił Agirel.

AHBAP podała, że Turecki Czerwony Półksiężyc sprzedał również żywność, która miała trafić do ofiar trzęsienia ziemi z 6 lutego.

Szef Tureckiego Czerwonego Półksiężyca Kerem Kinik potwierdził, że jedna ze spółek zależnych organizacji dostarczyła AHBAP namioty "po kosztach". - Współpraca Czerwonego Półksiężyca z AHBAP jest moralna, rozsądna i etyczna - stwierdził.

