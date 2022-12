Wśród siedmiu ofiar eksplozji jest troje dzieci - podała agencja AFP. - Pięć osób zostało rannych, jedna z nich jest w stanie krytycznym - poinformował gubernator prowincji Aydin Huseyin Aksoy w rozmowie z tureckim nadawcą CNN Turk.

Lokalne media podały, że dwie osoby, które przeżyły, wyskoczyły z okna na drugim piętrze, aby uciec przed płomieniami.

Turcja. Wybuch gazu w restauracji. Są ofiary i ranni

Wstępne zeznania pracownika restauracji sugerują, że doszło do wycieku ze zbiornika z gazem kuchennym, co doprowadziło do eksplozji - oświadczył Aksoy.

Z kolei turecki minister sprawiedliwości Bekir Bozdag poinformował na Twitterze, że zatrzymano jedną osobę, której "zarzuca się spowodowanie wybuchu", a śledztwo w tej sprawie prowadzi trzech prokuratorów.

Według doniesień mediów po eksplozji doszło do pożaru w kolejnym lokalu gastronomicznym w mieście Nazilli w tej samej prowincji. Materiał filmowy przedstawiał wozy strażackie i karetki pogotowia na miejscu zdarzenia.

