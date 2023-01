Tylko Duda zrobił to na pogrzebie Benedykta XVI. Emocjonalny moment

Pogrzeb Benedykta XVI zakończył się pochowaniem trumny z ciałem papieża seniora w grobie w Grotach Watykańskich. W uroczystościach na placu św. Piotra uczestniczyły dwie oficjalne delegacje państwowe: z Włoch i Niemiec.

Andrzej Duda uklęknął przed trumną papieża

Prywatnie do Watykanu przybyli przywódcy innych krajów, w tym Polski: prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, a także prezydenci Litwy, Węgier i Portugalii, królowa Zofia z Hiszpanii oraz para królewska z Belgii.

Eryk Mistewicz, dziennikarz i prezes Instytutu Nowych Mediów, zwrócił uwagę na Twitterze, że tylko prezydent Duda przyklęknął przed trumną Benedykta XVI. Moment ten widać doskonale na zdjęciu udostępnionym przez Kancelarię Prezydenta RP.

Duda po pogrzebie Benedykta XVI

Duda na briefingu prasowym po mszy pogrzebowej podkreślił, że Benedykt XVI był dla Polaków – zaraz po Janie Pawle II – postacią bardzo ważną w świecie Kościoła katolickiego. – Przybył do nas po swoim wyborze w 2006 roku z pielgrzymką, jako następca Jana Pawła II, z takim bardzo mocnym wtedy przesłaniem: "trwajcie mocni w wierze". Zgromadził wtedy tłumy naszych rodaków, którzy przychodzili się modlić, bardzo często ze łzami w oczach, wspominając Jana Pawła II, tamten wielki pontyfikat – przypomniał prezydent.

Jak mówił, Benedykt XVI przybywał wówczas także jako przyjaciel Jana Pawła II i jego współpracownik, który czuł wewnętrzną potrzebę kontynuacji wielkiego dzieła, które Jan Paweł II realizował. – Dla nas Polaków, to było bardzo ważne – dodał prezydent.

Andrzej Duda podziękował również wszystkim, którzy przybyli do Watykanu na pożegnanie Benedykta XVI i tym, którzy na tym pożegnaniu "byli duchem czy też przed telewizorami". – To był ważny moment, bo to była bardzo ważna postać dla Kościoła katolickiego. Papież, głowa Kościoła, który zostawił po całym swym życiu duszpasterskim niezwykle ważne dzieło [...], był myślicielem, wielkim teologiem, filozofem – zaznaczył. Przekazał, że wielu przedstawicieli duchowieństwa, polityków oraz Włochów podchodziło do polskiej delegacji i dziękowało za obecność.

