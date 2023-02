Ogrom ofiar trzęsienia ziemi w Turcji. Erdogan ogłasza tygodniową żałobę

Trzęsienie ziemi nawiedziło w poniedziałek południową Turcję oraz północno-zachodnią Syrię. Cały świat obserwował katastroficzne relacje – nagrania z zawalającymi się budynkami. Nie widać końca w akcjach ratunkowych, prowadzonych w wielu gruzowiskach.

W związku z klęską żywiołową prezydent Recep Erdogan zdecydował o ogłoszeniu 7-dniowej żałoby narodowej.

Trzęsienie ziemi w Turcji. Erdogan ogłosił tygodniową żałobę

"Okres żałoby narodowej został ogłoszony na siedem dni. Nasza flaga zostanie opuszczona do połowy masztu aż do zachodu słońca w niedzielę 12 lutego 2023 r. we wszystkich naszych krajowych i zagranicznych przedstawicielstwach" – ogłosił prezydent Turcji na Twitterze.

Według stanu z popołudnia całkowity bilans ofiar trzęsienia ziemi przekroczył 2,6 tys., z czego w samej Turcji było ich 1651. - To największy kataklizm od 1939 roku - podkreślał turecki prezydent podczas konferencji prasowej przed południem. - Trwają prace poszukiwawczo-ratownicze, dotychczas 45 państw zaoferowało nam pomoc - mówił Erdogan. Do epicentrum trzęsienia ziemi w Gaziantep udali się po południu, po błyskawicznej organizacji, polscy strażacy.

Jak poinformował turecki portal hurriyetdailynews.com, w wyniku katastrofy zniszczeniu uległ zamek w położonym na południu Turcji mieście Gaziantep, pochodzący z II wieku n.e., zbudowany (a następnie rozbudowywany) za czasów Imperium Rzymskiego.

RadioZET.pl/Recep Erdogan Twitter/AFP