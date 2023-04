Cztery krótkie klipy wideo opublikowane na kanale Telegram przez dziennikarza i blogera Anatolija Sharii pokazały niebo nagle oświetlone jaskrawym światłem. W jednym z klipów płonący obiekt zdawał się rozbijać o ziemię.

Administracja wojskowa miasta Kijowa, powołując się na tak zwane wstępne informacje, powiedziała mediom, że była to awaria satelity NASA, jej rzecznik jednak zdecydowanie zaprzeczył. Rob Margetta z Biura Komunikacji NASA powiedział BBC, że satelita RHESSI wciąż znajdował się na orbicie w czasie pojawienia się błysku i ponownie wejdzie w ziemską atmosferę w nocy. Dodał, że NASA i Departament Obrony USA nadal śledzą satelitę.

Tajemniczy rozbłysk nad Kijowem wywołał spekulacje

Ukraińskie siły powietrzne odpowiedzialne za obronę przeciwlotniczą oświadczyły mediom, że nie mają z tym wydarzeniem nic wspólnego i zaapelowały: „Prosimy nie używać oficjalnych symboli sił powietrznych do tworzenia memów dla wroga!”. Kilka minut wcześniej szef kancelarii prezydenta Andrij Jermak opublikował emotikona przedstawiającego UFO - poinformował Reuters.

Zdarzenie stało się też przyczynkiem do żartów. W sieci pojawiły się też zdjęcia lawety, na której przewożono obiekt przypominający latający spodek, jednak autentyczność fotografii nie została oficjalnie potwierdzona. “Czy ktoś może sprawdzić, co się dzieje w Kijowie, na miłość boską?” - napisał jeden z użytkowników Twittera.

Pojawiła się też plansza stylizowana na komunikat ukraińskich sił powietrznych z informacją o zestrzeleniu UFO nad Kijowem. "Ukraińskie Siły Powietrzne żartują: Zestrzelono: UFO nad Kijowem. Coś, co przypominało meteoryt typu bolid (kula ognia) przeleciało nad stolicą Ukrainy późnym wieczorem 19 kwietnia, w trakcie alarmu przeciwlotniczego i, rozpadając się, rozświetliło nocne niebo" - napisał na Twitterze dziennikarz The New Voice of Ukraine Euan MacDonald.

RadioZET.pl/PAP/BBC/Reuters