Ukraina gotowa do kontrofensywy "jutro lub za tydzień". "Nie mamy prawa do błędu"

Ołeksij Daniłow w rozmowie z BBC zapowiedział, że jego kraj jego gotowy do rozpoczęcia kontrofensywy przeciw wojskom rosyjskim. Nie podał daty rozpoczęcia kontrataku, zaznaczając jedynie, że operacja może zacząć się "jutro, pojutrze albo za tydzień". - To by było dziwne, gdybym podał daty rozpoczęcia tych czy innych wydarzeń. Tego nie można robić - dodał.

Ukraina szykuje się do kontrofensywy. "Nie mamy prawa do błędu"

Powiedział, że ukraińskie władze "nie mają prawa do błędu", jeśli chodzi o decyzję dotyczącą kontrofensywy, ponieważ jest to "historyczna szansa", której nie mogą zaprzepaścić. - Siły zbrojne rozpoczną kontratak, kiedy dowódcy uznają, że w danej chwili możliwe jest osiągnięcie najlepszych rezultatów - zaznaczył.

Sekretarz zaprzeczył doniesieniom o tym, że kontrofensywa już się rozpoczęła. Niszczenie rosyjskich centrów dowodzenia i rosyjskiego sprzętu wojskowego to zadanie ukraińskich sił zbrojnych od 24 lutego 2022 roku, czyli od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji - wskazał. - Nie mamy dni wolnych podczas tej wojny - podkreślił Daniłow.

W rozmowie z BBC potwierdził również, że część najemników rosyjskiej Grupy Wagnera wycofuje się z Bachmutu w Donbasie. - Nie oznacza to, że przestaną z nami walczyć - dodał. Poinformował, że siły te przegrupowują się i udają do trzech innych lokacji. Daniłow przyznał, że ukraińskie siły kontrolują jedynie niewielką część Bachmutu. Bronił jednak decyzji ukraińskiego sztabu, by bronić tej części Ukrainy przez tyle miesięcy.

Bachmut to nasza ziemia, nasze terytorium i musieliśmy tam się bić. Jeśli zaczniemy opuszczać każdą miejscowość, może to doprowadzić nas do naszej zachodniej granicy Ołeksij Daniłow

Komentując doniesienia o transferze taktycznej broni jądrowej z Rosji na Białoruś, Daniłow stwierdził, że jest "całkowicie spokojny", jeśli chodzi o tę kwestię. - Dla nas to nie jest żadna nowość - stwierdził.

RadioZET.pl/PAP