Ukraina pod ostrzałem. "Największy atak od początku wojny". Są ofiary i zniszczenia

W nocy z soboty na niedzielę Rosja wystrzeliła z obwodu briańskiego oraz Kraju Krasnodarskiego rekordową ilość dronów Shahed, produkowanych i dostarczanych przez Iran. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że nad stolicą Ukrainy obrona powietrzna zestrzeliła ponad 40 dronów. "Było to rekordowy atak na miasto pod względem liczby dronów. Są zabici i ranni. […] Informacje o liczbie poszkodowanych nadal są ustalane" – przekazało ukraińskie MSW.

Największy atak dronów na Kijów od wybuchu wojny

Odłamki strąconych dronów spadły na trzy kijowskie dzielnice. W Rejonie Hołosijiwskim uszkodzone zostało centrum handlowe, niezamieszkały budynek, magazyny przemysłowe i budowany blok. W dzielnicy doszło do kilku pożarów. "Wiadomo o jednej osobie zabitej i dwóch rannych" – powiadomiło MSW.

Według policji zabity to 41-letni mężczyzna pochodzący z obwodu czernihowskiego. Ranni to kobieta i mężczyzna, którzy zostali przewiezieni do szpitala.

W Rejonie Peczerskim w centrum Kijowa odłamkami uszkodzonych zostało kilka budynków mieszkalnych. W Rejonie Darnickim szkody są najmniejsze: ucierpiał tam jedynie sklep, w którym zostały wybite szyby i zniszczone drzwi.

Ofiary, ranni i zniszczenia w innych regionach Ukrainy

W wyniku rosyjskich ataków artyleryjskich w obwodzie charkowskim zginęli 61-letnia kobieta i 60-letni mężczyzna – powiadomił szef władz regionu Ołeh Syniehubow. Trzy osoby są ranne, uszkodzone zostały domy mieszkalne i infrastruktura cywilna. Co najmniej jeden cywil zginął we frontowym obwodzie donieckim.

Cztery osoby zostały ranne w rozdzielonym przez linię frontu obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy. Tam również w wyniku ostrzałów, które dotknęły 21 miejscowości, doszło do zniszczeń obiektów cywilnych. W obwodzie dniepropietrowskim po raz kolejny ostrzeliwany był Nikopol, który znajduje się w zasięgu rosyjskiej artylerii. Uszkodzone zostały domy mieszkalne, gazociąg, linie elektryczne.

Z kolei w obwodzie żytomierskim zaatakowany został obiekt infrastrukturalny. Wstępnie władze podały, że ofiar śmiertelnych i rannych nie było. Znajdujący się w centralnej części kraju obwód żytomierski był w nocy zaatakowany dronami, podobnie jak sąsiedni obwód kijowski. Irański dron Shahed został zestrzelony w nocy także nad obwodem mikołajowskim. W sobotę armia rosyjska ostrzeliwała powiat oczakowski z artylerii. Ogółem w ciągu doby w wyniku rosyjskich działań zbrojnych ucierpiało 12 obwodów Ukrainy.

