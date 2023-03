Ukraina walczy o wolność swoją i demokratycznych państw Europy. Wojska Kijowa, wsparte sprzętem militarnym państw Zachodu, odpierają krwawe uderzenia Rosji w Donbasie.

Jednak niecała Europa jest w równym stopniu nastawiona na wsparcie zaatakowanego państwa. Od początku wojny Rosji z Ukrainą wyważony stosunek do reżimu Putina przejawiały Węgry. Minister obrony w rządzie Viktora Orbana, Kristof Szalay-Bobrovniczky, stwierdził wręcz, że to nie Ukraina zdecyduje o swojej niepodległości.

"Ukraina nie może sama decydować". Zdumiewające słowa ministra

- Nasze stanowisko (w sprawie rosyjskiej inwazji, przyp.) od samego początku było jasne: potrzebujemy natychmiastowego zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji pokojowych – powiedział węgierski minister. - W Europie jesteśmy niestety osamotnieni, wraz z Watykanem, w tym stanowisku – dodał.

Szalay-Bobrovniczky podkreślił, że "w ramach pomocy humanitarnej umożliwiliśmy leczenie rannych żołnierzy" (ukraińskich – przyp.). Nie odpowiedział jednak na pytanie, ilu takich lekarzy zostało na Węgrzech przeszkolonych.

Dodał też, że sprzęt wojskowy produkowany na Węgrzech nie trafi na Ukrainę. Na pytanie o szkodliwy wpływ stanowiska Węgier na wizerunek państwa w NATO Szalay-Bobrovniczky odparł, że "to, co o nas myślą, jest ważną kwestią", ale ważniejsze jest niedopuszczenie do wojny.

- Działamy w duchu ojców założycieli, nie tylko mówiąc o tym, że NATO jest sojuszem obronnym, ale, wypełniając nasze zobowiązania jako członek (Sojuszu), m.in. podnosząc w tym roku wydatki na wojsko do poziomu 2 proc. PKB – stwierdził minister Szalay-Bobrovniczky.

Padło też odniesienie do blokowania przez Węgry zgody na dołączenie Szwecji i Finlandii do NATO. - Premier (Viktor Orban) opowiada się za ratyfikacją i spodziewam się, że zostanie ona wkrótce przyjęta, ale jest pewien porządek rzeczy – powiedział polityk.

RadioZET.pl/PAP/Index.hu