Rosjanie próbują okrążyć Bachmut, który usilnie próbują zdobyć od sierpnia 2022 roku. Jesienno-zimowe natarcia z minionego roku z kierunku wschodniego przyniosły agresorom potężne straty, wskutek czego wojska Władimira Putina zmieniły taktykę. Następnie przeszły do uderzeń na pobliskie miejscowości (Opytne, Sołedar).

Nowe doniesienia wskazują, że teraz Rosjanie wzięli na cel wieś Stupoczki. Sztab ukraińskiej armii wymienia tę miejscowość jako teren bezpośrednich starć z rosyjskimi wojskami.

Ukraina. Niepokojące doniesienia. "Zmiana sytuacji"

W ocenie rosyjskojęzycznej BBC (nadającej za granicą Rosji, przyp.) świadczy to o pogarszającej się sytuacji obrońców Bachmutu, ponieważ ewentualne przejęcie przez wroga kontroli nad trasą do Kostiantyniwki odcięłoby garnizon w mieście od wsparcia, a co najmniej znacznie utrudniło dostawy zaopatrzenia.

Jak dodano, Stupoczki są położone na południowy zachód od Bachmutu, a zatem działania agresora na tym kierunku wskazują na dążenie wroga do okrążenia miasta. Komunikat sztabu może też pośrednio świadczyć o tym, że walki trwają już nie na przedmieściach Bachmutu, ale w samym mieście - zauważyła BBC. "Wróg dokonywał nieudanych prób szturmu na kierunkach łymańskim, awdijiwskim i zaporoskim. Kontynuuje działania ofensywne na kierunku bachmuckim" - napisano w porannym raporcie na Facebooku.

W ocenie BBC brak wzmianki o "nieudanych" szturmach przeciwnika pod Bachmutem może wskazywać na zmianę sytuacji operacyjnej na tym odcinku frontu.

Oddziały agresora próbują zająć Bachmut od sierpnia 2022 roku, choć pod miasto zbliżyły się już w maju. W ocenie lojalnych wobec Kijowa władz obwodu ługańskiego, w pobliżu Bachmutu, poważnie zniszczonego w wyniku ostrzałów nieprzyjaciela, mogło w listopadzie ubiegłego roku, w szeregach grupy Wagnera (najemnej armii Putina) walczyć nawet do 2 tys. więźniów zmobilizowanych na wojnę w rosyjskich zakładach karnych. Przed rosyjską inwazją Bachmut liczył ponad 70 tys. mieszkańców. Według szacunków władz w Kijowie może tam obecnie przebywać 7-10 tys. osób.

RadioZET.pl/PAP/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine - Facebook