Ukraina ogłasza wyzwolenie Chersonia. Mieszkańcy świętują na ulicach

"Wszelkie próby przeciwdziałania Siłom Zbrojnym Ukrainy będą udaremnione. Każdy żołnierz rosyjski, który stawi opór, zostanie zlikwidowany" – głosi oświadczenie HUR przekazane przez agencję Interfax Ukraina.

Wywiad wojskowy wezwał żołnierzy rosyjskich, by nie próbowali zbiec z miasta w strojach cywilnych i aby oddawali się do niewoli. "W przypadku dobrowolnego poddania się Ukraina gwarantuje Wam, że zachowacie życie i bezpieczeństwo. Przestrzegamy konwencji genewskich, gwarantujemy żołnierzom wyżywienie, pomoc medyczną i możliwość wymiany na żołnierzy ukraińskich sił zbrojnych znajdujących się w niewoli w Federacji Rosyjskiej" - dodano w oświadczeniu.

HUR: Chersoń wraca pod kontrolę Ukrainy

"Wraz z Ukrainą powraca również Europa" - napisał w piątek na Twitterze ambasador UE w Kijowie Matti Maasikas, komentując doniesienia o wkroczeniu oddziałów ukraińskich do Chersonia i wyzwoleniu miasta spod okupacji rosyjskiej.

W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania mieszkańców, którzy wychodzą na ulice z ogromnymi ukraińskimi flagami. Podobne demonstracje odbywały się zaraz po tym, jak Rosjanie zajęli miasto. Później protesty przeciw okupantom były tłumione. Żołnierze strzelali do ludzi i używali granatów hukowych.

Chersoń był jedynym miastem obwodowym, które udało się zająć Rosjanom – doszło do tego w pierwszych dniach inwazji rozpoczętej 24 lutego. Po ponad ośmiu miesiącach okupacji strona rosyjska ogłosiła wycofanie swoich wojsk z prawego brzegu Dniepru. To efekt skutecznej ukraińskiej kontrofensywy na południu kraju.

Rosjanie wysadzili most Antonowski na Dnieprze

W piątek ukraińskie media, powołując się na mieszkańców i rosyjskie doniesienia podały, że wojska rosyjskie podczas odwrotu z prawego (zachodniego) brzegu Dniepru zniszczyły most Antonowski na Dnieprze.

Informacje potwierdził Aleksandr Kots, korespondent gazety "Komsomolskaja Prawda". Miało to nastąpić podczas odwrotu grupy Sił Zbrojnych Rosji. Zniszczone zostały dwa przęsła konstrukcji.

Most Antonowski to kluczowa trasa logistyczna przez Dniepr. To tamtędy Rosjanie zaopatrywali armię w sprzęt i amunicję.

RadioZET.pl/PAP