Kiedy Ukraina wstąpi do NATO? Stanowcza deklaracja sekretarza Sojuszu

Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w NATO jesienią 2022 roku, gdy od ponad pół roku odpierała brutalną i pełnowymiarową inwazję Rosji. W kolejnych miesiącach prezydent Wołodymyr Zełenski ponaglał Sojusz do jasnego określenia się w tej sprawie.

W środę 24 maja sekretarz NATO Jens Stoltenberg zabrał głos w tej kwestii. Stanowcza deklaracja padła na konferencji zorganizowanej przez amerykański think-tank German Marshall Fund w Brukseli.

Ukraina w NATO. Stanowcza deklaracja sekretarza Sojuszu

- Decyzje w NATO podejmuje się na zasadzie konsensusu. Cały czas trwają konsultacje, w jaki sposób odpowiedzieć na ukraińskie aspiracje do członkostwa w NATO. [...] Wszyscy zgadzamy się, że Ukraina zostanie członkiem Sojuszu. Wszyscy zgadzamy się, że drzwi NATO są otwarte. [...] Zgadzamy się też, że najważniejszym zadaniem na teraz jest, by Ukraina przeważyła jako niepodległe, suwerenne państwo - powiedział Stoltenberg.

I wskazał, że w obecnych realiach przyjęcie Ukrainy do Sojuszu jest niemożliwe. - Myślę, że wszyscy zdawali sobie sprawę, że zostanie członkiem (NATO – red.) w trakcie wojny jest poza porządkiem dyskusji. Pytanie, co się stanie, gdy wojna się skończy – zastrzegł sekretarz generalny.

Stoltenberg wyraził nadzieję, że podczas lipcowego szczytu NATO w Wilnie zostanie zaakceptowany wieloletni program, który pomoże Ukrainie przejść "z sowieckich doktryn, wyposażenia i standardów na NATO-wskie". Po raz kolejny zwrócił uwagę, że Władimir Putin popełnił dwa strategiczne błędy, dokonując agresji na Ukrainę.

- Po pierwsze, nie docenił Ukraińców. Po drugie, nie docenił nas. Naszej jedności i zdecydowania. My jednak nie powinniśmy popełnić analogicznego błędu i lekceważyć Rosji. Faktem jest, że Rosjanie ponoszą poważne straty, mają niskie morale, zły sprzęt, złą logistykę, są źle wyszkoleni i źle dowodzeni. Ale to, czego brakuje im w jakości, próbują nadrobić ilością, masą. Dlatego powinniśmy być gotowi na długi wysiłek. A jedyny sposób, żeby tę gotowość zapewnić, to zapewnić jedność Europy i Ameryki - podkreślił Stoltenberg.

RadioZET.pl/PAP - Artur Ciechanowicz