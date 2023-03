Rosjanie popełniają kolejne zbrodnie wojenne w trakcie wojny w Ukrainie. Reżim Władimira Putina usprawiedliwia działania Rosjan, kłamiąc na cały świat o rozprawie z ukraińskimi nazistami.

W sieci pojawiło się drastyczne nagranie z egzekucji ukraińskiego jeńca wojennego. Nieuzbrojony żołnierz otrzymał serię z karabinu po tym, jak odpowiedział Rosjanom "chwała Ukrainie".

Ukraina. Wyciekło nagranie zbrodni Rosjan. Drastyczne wideo

Nagranie zamieścił w sieci m.in. profil gazety "Ukrainska Prawda". Do sprawy odniósł się szef gabinetu kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

UWAGA. Drastyczne nagranie zbrodni wojennej Rosjan

"Rosjanie hołdują zbrodniom wojennym. A wybiela je propaganda i mity o «nazistach». Zabójstwo człowieka, który trafił do niewoli, to jeszcze jeden przykład (zbrodni wojennych, przyp.). Jest to także przykład ich narodowej nikczemności i słabości" – napisał w Telegramie i Twitterze szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Urzędnik zapewnił, że "za każdą zbrodnię przyjdzie zapłata".

Jak pisze w poniedziałek Ukraińska Prawda, nie wiadomo, gdzie i kiedy powstało to nagranie, które pojawiło się w internecie, m.in. na kontach blogerów i w Telegramie.

Na wideo widać wojskowego z zamazaną twarzą, który trafił do rosyjskiej niewoli. Gdy wypowiada słowa „Chwała Ukrainie”, niewidoczny w kadrze rosyjski wojskowy rozstrzeliwuje go z karabinu maszynowego ze słowami "Zdychaj, s…".

RadioZET.pl