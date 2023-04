5 osób zostało zabitych, wśród ofiar dziecko. Napastnik uciekł przed policją

Strzelanina w Cleveland w stanie Teksas. Do ataku napastnika doszło w jednym z domów. Policja potwierdza, że zabitych zostało pięć osób. Jak podała stacja ABC News, do masakry doszło w sobotę ok. godz. 23:30 lokalnego czasu. Biura szeryfa hrabstwa San Jacinto zostało powiadomione o "nękaniu". Kiedy jednak funkcjonariusze przybyli na miejsce zbrodni natrafili na kilka zastrzelonych osób.

"Najmłodsza ofiara miała osiem lat, a dwie kobiety odkryte w sypialni zasłaniały swymi ciałami dwoje ocalałych dzieci" – cytuje ABC News policję. Nie wiadomo "kim były pozostałe ofiary". Zdaniem władz podejrzanym o zabójstwa jest Meksykanin, który znajduje się "pod wpływem narkotyków".

Masakra w Cleveland. Napastnik zabił pięć osób

Służby wciąż szukają podejrzanego, który uzbrojony jest w karabin typu AR-15. - Mężczyzna był znany z tego, że strzelał ze swojego karabinu na podwórku – mówił przedstawiciel biura szeryfa w hrabstwie Jacinto. Według ABC News kiedy policja przybyła na miejsce, w domu znajdowało się co najmniej 10 osób. Ofiary były w wieku od 8 do 40 lat.

Policja nie ujawniła tożsamości, ani ewentualnego pokrewieństwa ofiar z podejrzanym. Potwierdziła, że strzelanina miała miejsce w jednym domu, a wszystkie ofiary pochodziły z Hondurasu. Cztery zmarły na miejscu zbrodni, a piąta po przewiezieniu do szpitala.

